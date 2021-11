Reboot cinematográfico de Resident Evil dejará fuera a Mr. X

Cada vez está más cerca el estreno de Welcome to Raccoon City, el reboot cinematográfico que tendrá Resident Evil, y con su lanzamiento a la vuelta de la equina, ahora se conoció que uno de los enemigos más recordados de los videojuegos, Mr. X, no estará presente en el filme.

Cabe recordar que este reinicio que tendrá la popular franquicia busca adaptar de forma más fiel los primeros dos juegos de Resident Evil, a pesar de lo cual de todas formas dejará al enemigo central de la segunda entrega.

El director, Johannes Roberts, en entrevista con ComicBook, explicó que estuvo en los planes iniciales sumar a Mr. X, sin embargo este no tenía cabida en el producto final. “Simplemente no hallé la forma de hacer encajar a Mr. X. Hay una referencia. Es difícil percatarse y yo estaba como, ‘solo usa esta escena’, pero no funciona en la cinta”.

Además, agregó que “con una película, tienes que contar una historia adecuada en vez de usar solo las tomas que te gustarían”.

Welcome to Raccoon City tiene programado su estreno para el 25 de noviembre próximo.