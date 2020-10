Red Hood se enfrentar al Joker en un nuevo avance de Batman: A Death in the Family

En un par de días más el destino de Jason Todd volverá a estar en manos de los fanáticos, pero esta vez no existirá ningún tipo de línea telefónica o votación de por medio y los seguidores de DC tendrán la oportunidad de manejar el curso de la vida del segundo Robin mediante una nueva película animada llamada Batman: A Death in the Family.

Por supuesto, como se anticipado con anterioridad, Batman: A Death in the Family será una película interactiva donde el rumbo de la historia, y por ende de la vida de Jason, será determinado por las opciones que elijan los espectadores.

Así existirán varias alternativas para la trama de esta película y mientras previamente un clip había adelantado un mundo donde Jason no moría producto de sus heridas, ahora un nuevo avance de Batman: A Death in the Family anticipa que existen opciones en este mundo que podrían llevar a los espectadores a ver una disputa entre Red Hood y el Joker.

Aunque claro, como adelanta este clip, eso tampoco es muy auspicioso para Jason:

Por otra parte, durante la semana también se dio a conocer otro clip que adelanta un momento que a todas luces dará pie a una decisión clave. Después de todo, pese a las instrucciones de Batman, Jason y los fanáticos tendrán que elegir si esperan al Caballero Oscuro o se aventuran a enfrentar al Joker en la guardia donde todos sabemos lo que pasará.

Brandon Vietti, el director de Batman: Under the Red Hood, escribió y dirigió a esta nueva producción que se estrenará tanto en formato digital como en Blu-ray este 13 de octubre.