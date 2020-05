Reporte apunta a que el nuevo Call of Duty tendrá por nombre Black Ops Cold War

Un nuevo reporte apunta a que el nuevo nombre de Call of Duty será ' Call of Duty: Black Ops Cold War’, marcando el regreso a la saga Black Ops, que no tiene una entrega desde 2018.

El nombre fue filtrado a través de Twitter, y luego respaldado por fuentes a EuroGamer, quienes añadieron que sería un regreso a las raíces de la serie, aunque sin especificar eventos o lugares. De igual forma, se desconoce si esto será algún tipo de reboot o precuela de la historia.

Desde Activision, anunciaron que había que esperar una entrega de Call of Duty en 2020, aunque no confirmaron el estudio tras este, pero los rumores apuntan a que Treyarch estaría a cargo, con Sledgehammer y Raven como soportes.

Estos reportes, se suman a los bunkers de Call of Duty: Warzone, los que según dataminers, utilizarían modelos de la época de la Guerra Fría.