Una colección de Uncharted llegaría a PC según un reciente reporte

Al parecer ya se conoce el nombre del próximo juego de PlayStation que llegará a PC, y es que un reciente reporte, apunta a una supuesta filtración de una versión de Uncharted para PC.

La información apareció a través de una publicación en ResetEra, donde se muestra una aparente imagen realizando el anuncio de un nuevo Uncharted Collection, el cual llegaría a Steam y Epic Games Store.

Según el reporte, esta colección incluiría cinco juegos de la saga, los cuatro principales más el spin-off Uncharted: The Lost Legacy.

La imagen además cuenta con el logo del recientemente adquirido, Nixxes studios, el cual fue comprado con el fin de ayudar a Sony con los ports a PC.

Por el momento no hay nada confirmado, pero de ser cierto Uncharted seguiría de esta forma los pasos de Horizon Zero Dawn y Days Gone, juegos que abrieron la llegada de títulos de PlayStation a PC: