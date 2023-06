Reportes apuntan a un remake de Star Ocean 2

Al parecer el JRPG, Star Ocean 2, sería el próximo juego en tener un remake de parte de Square Enix de acuerdo a una reciente información.

El reporte proviene desde RPG Site, quienes apuntaorn durante este 15 de junio que se descubrió una mención a ‘Star Ocean: The Second Story R en el sitio de soporte de Square Enix.

Cabe recordar que ‘Star Ocean: The Second Story es el nombre de la segunda entrega de la saga, que se lanzó en 1998 para PlayStation.

Hasta la fecha Square Enix ya realizó un remake del primer juego de la saga, el cual se lanzó de forma exclusiva para PSP en 2007.

Por el momento dado que no existe ningún tipo de confirmación oficial sólo queda esperar para ver si finalmente se concreta este remake, algo que tendría sentido dado que el juego actualmente no se puede jugar en ninguna plataforma que no sea la PlayStation original.