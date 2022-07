Review | Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un juego que atrapa con su historia y jugabilidad

En un comienzo el género de los Musou en los videojuegos estaba relegado principalmente a los sagas de Samurai Warriors y Dynasty Warriors, sin embargo poco a poco se ha ido abriendo a otros franquicias, y en los últimos años importantes sagas de Nintendo, como The Legend of Zelda (Hyrule Warriors: Age of Calamity) y Fire Emblem (Fire Emblem Warriors) se han sumado a este. Ahora está última saga una vez más se aventura en este género con Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Para el que desconozca de qué va este género de los videojuegos, los Musou corresponden a aquellos títulos en dónde tenemos un personaje tiene que enfrentar a cientos enemigos de forma simultánea en el campo de batalla. En este caso como es de esperar, es que tenemos a los personajes de la última entrega de Fire Emblem, con los cuales tenemos una serie de ataques especiales, y habilidades para cumplir nuestros objetivos.

Pero vamos a la historia, el juego nos pone en control de un mercenario, quien se ve envuelto con los estudiantes del Monasterio Garreg Mach. Tras el ataque de unos ladrones y una serie de sucesos es que terminamos ingresando a esta escuela, debiendo elegir una de las tres casas para comenzar nuestra aventura. En este sentido, dependiendo de la casa a la que ingresemos el juego nos entregará una planilla diferente de personajes a usar, por lo que en un comienzo puede resultar un tanto complicado decidirse por cuál decantarse. Tras un bien explicado prólogo, es que el juego luego tiene un salto temporal, para ya entrar derecho en su historia, la cual resulta por lo bajo atractiva y nos mantiene atrapado en todo momento.

Algo que llama la atención para este género, es que se le presta una especial atención a la trama, con constantes cinemáticas y diálogos en los personajes, dejando de lado el sólo hecho de ir golpeando enemigos. Este especial cuidado en contar la historia se agradece, sobre todo si eres un seguidor de Fire Emblem, juegos que siempre han puesto un especial enfoque en el desarrollo de esta.

En la misma línea, el juego toma varias mecánicas de la línea principal de Fire Emblem, como las relaciones con los personajes las cuales podemos ir mejorando dependiendo de las conversaciones o actividades que sostengamos con estos. De igual forma, en los combates, tenemos la posibilidad de usar a cuatro personajes de forma simultánea, y podemos darles diferentes órdenes desde la pantalla de mapa como proteger o atacar determinada unidad.

Estos elementos de estrategia sin duda se agradecen ya que le da un grado de profundidad extra a un género que de por si ya resulta bastante entretenido, pero que se puede volver un tanto monótono con el pasar del tiempo.

Pero vamos a la jugabilidad, a grandes rasgos, y dejando de lado los puntos mencionados anteriormente en Fire Emblem Warriors: Three Hopes tenemos la jugabilidad básica que presentan los Musou, en dónde en cada combate tendremos una condición de victoria y de derrota, las cuales pueden ir cambiando a medida que avanza el combate. Para esto el jugador, con sus tropas será transportado a un mapa con diferentes caminos y lugares dónde deberá enfrentarse a las tropas enemigas y ejecutar combos que mandarán a volar a decenas de unidades de forma simultánea.

Para atacar el juego cuenta con dos tipos de ataques básicos, ataque normal y fuerte, los cuales se pueden combinar en diferentes tipos de combos. Junto con estos combos es que contamos con una serie de habilidades especiales dependiendo de la clase del personaje, que pueden ser desde magias hasta ataques especiales. Para el combate es que los personajes también tendrán un sistema de debilidades y resistencias, por lo que dependiendo de la estrategias que utilices podrás hacer que alguno de tus aliados acabe con facilidad a algún enemigo, o el combate se vuelva realmente difícil.

De igual forma el juego cuenta con un sistema de nivel para cada personaje, por lo que tendrás que ir subiéndolos de nivel para poder ir avanzando de buena forma a lo largo de los diferentes combates, así como equipándolos con diferentes armas, las cuales junto con subir sus estadísticas pueden sumar determinados efectos a sus ataques.

Mientras la historia y el gameplay cuentan con una dedicación que se agradece, los gráficos se sienten un tanto por debajo, sobre todo si es que se tienen como comparación otros juegos del género. Ya sea jugando en el televisor o de forma portátil, los diferentes escenarios y personajes no cuentan con unos gráficos del todo definidos, a excepción de nuestros protagonistas. Esto debe estar limitado dada las capacidades de la Nintendo Switch, por lo que tampoco queda darle una mayor vuelta.

En Conclusión…

Fire Emblem Warriors: Three Hopes es un juego que divierte de principio a fin, la jugabilidad clásica de los Musou se ve mejorada por los aspectos estratégicos de Fire Emblem dando una combinación que funciona a la perfección. De todas forma la jugabilidad tras unas horas se puede sentir un tanto repetitiva, y es que acabar con cientos de enemigos, de los cuales la mayoría no presentan ningún tipo de riesgo puede llegar a aburrir, sobre todo si es que se configura para un juego casual.

En la misma línea, sin duda el aspecto más bajo del juego es su apartado gráfico, el cual hay que mencionar -como en la mayoría de estos casos- pasa a un segundo plano una vez que nos vemos atrapado por el título.