Review | La colección de Nioh es una buena remasterización

Para todo el que ha jugado o sufrido con los videojuegos de la saga de Nioh, e inclusive ha adquirido sus respectivas expansiones de contenido, la nueva colección disponible en Playstation 5 solo representa una mejora visual para el buen trabajo realizado por el Team Ninja. Es decir, está ahí su presentación en 4K y un soporte de hasta 120fps, ideal para todos aquellos que tengan un Oled o un Qled.

Quien no haya puesto sus manos en estos títulos, el original de 2017 que comienza en la Torre de Londres y su precuela lanzada en 2020, pues solo puede prepararse para poner sus manos en esta soberbia propuesta de acción de espadas y otras armas, la cual requiere de prolijidad para no pasar zozobras ante su avances de rol y su acción con elementos de videojuego hack&slash. Todo esa mezcla sólida representa un buen desafío en el que hay que mediar nuestras posiciones y la de los rivales para atacar en el momento justo.

Gran parte de ese éxito radica no solo en el cómo exploran con novedad a un entorno ya abordado por un montón de juegos, especialmente cuando entramos en el terreno de comparación con los Soulsborne, sino que también en su buen sistema de batalla, su dificultad, los aspectos de rol a la hora de armar a nuestro personaje y la recompensa que existe a la hora de concretar con todo ese recorrido.

Claramente los juegos de Nioh no son nuevos, y a lo largo de la red encontrarán reseñas de cada juego independiente durante su lanzamiento, incluido en este sitio, pero lo que hay que destacar con esta colección es que los títulos lucen mejor que nunca en una PS5.

También está ahí el hecho de que la casi completa eliminación de los tiempos de espera le juega muy a favor a la experiencia de disfrutarlo. También es relevante destacar que la exploración de sus peligros nos convoca a experimentar un desafío que está por sobre la media y eso puede llegar a ser un buen gancho para todo aquél que no lo ha jugado.

De todas formas uno puede lamentar que este lanzamiento no haya representando una oportunidad para crear alguna novedad con un gancho mayor, pero de todas formas esta colección cumple con su objetivo al incluir a estos dos juegos elogiados.

Al mismo tiempo, también es bueno que más allá de los juegos centrales remasterizados, se incluya a contenido extra como Dragon of the North, Defiant Honor y Bloodshed’s End (del primer Nioh) junto a The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital y The First Samurai (De Nioh 2). Sumen algunos elementos extra para acompañarnos desde el primer santuario, como armaduras y otros chiches para quienes acceden a esta colección, y tendrán el material suficiente para justificar esta remasterización con tantas horas como quieran dedicarles.

Quizás lo más discutible de su propuesta es que el desempeño visual de ambos juegos no está del todo precisa en su presentación a 120fps, ya que hay caídas en secuencias con más enemigos. No es nada tampoco que afecte a su desempeño de forma crítica, pero quizás la mejor alternativa es sacrificar cuadros por segundos en pro de la experiencia en 4K. Eso potencia a las sombras, reflejos y el resto de aspectos visuales más notorios en la remasterización de esta colección.

A la larga, quizás lo más determinante de destacar radica en el hecho de que esta propuesta se justifica completamente a la hora de rescatar a dos videojuegos que no han tenido la misma repercusión – ni han recibido los premios marketeros – que otros títulos.

De todas maneras, creo que su propuesta se refuerza mucho más si nunca le has dado la oportunidad. Los escenarios están bastante bien, los jefes tienen un diseño y mecánicas llamativas, pero también destaca su despliegue a través de niveles plagados de enemigos con espadas y peligros sobrenaturales que nos darán más de un problema. Bienvenidos sean, otra vez.

The Nioh Collection ya está disponible para Playstation 5.