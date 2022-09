Review | Madden NFL 23: Con mejoras en las físicas y un homenaje a John Madden llega esta nueva entrega

El pasado 8 de septiembre comenzó la NFL, y como es habitual todos los años, también llega el nuevo juego basado en el deporte, Madden NFL 23, que en esta ocasión viene marcado por un tributo al mítico entrenador de los Raiders y comentarista de fútbol americano, John Madden, quien también cabe recordar es quien da el nombre al juego, y falleció en diciembre pasado a la edad de 85 años.

Madden 23 parte con un homenaje a John Madden, y es que previo a cualquier cosa, es que tenemos un partido a modo de homenaje de la legendaria figura, en donde se realiza un repaso por su trayectoria a medida que vamos jugando, y en donde tenemos a dos equipos conformados por superestrellas de diferentes épocas, entrenados por John Madden en dos momentos de su vida. Este repaso por la historia del entrenador sin duda es un emotivo homenaje, a la vez que se muestran diferentes imágenes de archivo del entrenador, así como de los primeros juegos de la franquicia, que por esa época se llamaba John Madden Football (1988).

Tras este partido a modo homenaje - y que puedes repetir siempre que quieras- es que nos encontramos con el clásico juego, el cual hay que mencionar que no presenta grandes cambios en sus modos de juego, pero si cuenta con una serie de mejoras tanto en sus animaciones como en los gráficos. Estas mejoras saltan a la vista desde una primera instancia, y relucen cada vez que los jugadores impactan entre sí, ya que la mayor parte del tiempo los movimientos y caídas de los jugadores se sienten naturales, algo que se agradece bastante en un deporte con tanto contacto como es el fútbol americano.

En la misma línea el juego presenta excelentes gráficos, los cuales se notan a cada momento de jugar, desde el momento en que los jugadores entran a la cancha, hasta en las repeticiones de las grandes jugadas del partido.

Esta combinación de gráficos y mejores físicas hace que los partidos se sientan mucho más naturales, aunque un aspecto que le juega un tanto en contra son los comentaristas, los cuales cuentan con una serie de frases genéricas que no pasará mucho antes de que vuelvas a escucharlas. Esto no molesta del todo, pero dado que el juego llega como un homenaje a John Madden, quien también fue comentarista, es que se siente que queda un tanto corto.

En cuanto a los diferentes modos, es que nos encontramos con ‘Face of the franchise’, el cual es bastante similar a la que poseía la versión anterior del juego, aunque con las mejoras en mecánicas y gráficos que implementa este título. Para quienes desconocen este modo, es donde te creas tu propio personaje y comienzas tu carrera en el fútbol americano. Esta historia narrativa comienza eligiendo tu primer contrato en alguno de los equipos para luego tener fases de entrenamiento y partidos a lo largo de la temporada. Este modo carrera mantiene el atractivo de los años anteriores, pudiendo escoger una posición predilecta y subiendo puntos a medidas que vas mejorando.

Hay que mencionar que la jugabilidad también presenta mejoras de la mano de esta entrega, en esta ocasión con una serie de nuevas opciones, como al momento de dar pases pudiendo centrarse más en el poder o en la precisión, con lo cual puedes escoger el que más se acomode acorde a la jugada que estés realizando. Hay que mencionar que este sistema está enfocado en los jugadores más avanzados pero siempre está el modo clásico como una opción para jugar, para quienes no se quieren complicar tanto en los partidos.

Como es habitual en la franquicia, el juego ofrece distintos modos de dificultad, por lo que ya seas un jugador nuevo o uno experimentado, es que tendrás las opciones necesarias para disfrutar el juego.

En cuanto a uno de los modos más utilizados del juego como lo es Madden Ultimate Team, este no presenta novedades con respecto a las entregas anteriores, algo que no es del todo un punto negativo en el juego, ya que si el sistema funciona, y la gente disfruta de este, no es necesario realizar grandes cambios, sobre todo si es que estos pueden volver aún peor la experiencia.

Por otro lado, el modo Franchise, implementa algunas novedades, como motivaciones para los jugadores, lo que puede hacer que sea más fácil o difícil ficharlo, a la vez, los jugadores ahora tendrán una etiqueta que influirá ya sea en el equipo o los fichajes. A pesar de esto, a grandes rasgos, el modo de juego se mantiene bastante fiel a lo que es entregas anteriores.

Conclusión...

Madden NFL 23, es un juego que se siente bastante similar a su predecesor, sin embargo, los cambios en las físicas, y la jugabilidad le da un plus que lo pone unos puntos por sobre a la entrega del año pasado. A pesar de esto, el juego a grandes rasgos sigue siendo lo mismo, y ya sea que lo hayas disfrutado o no, la opinión es difícil que cambie con esta nueva entrega.