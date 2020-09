Review | Marvel’s Avengers sale de la rutina gracias a una campaña que entiende muy bien a los superhéroes

Una gran aprehensión se sustentó sobre el videojuego Marvel’s Avengers desde mucho antes de su lanzamiento. Al ser un videojuego de acción en tercera persona, con un foco no menor en torno a la experiencia de multijugador estilo Destiny, se instaló la duda sobre qué tan rutinaria sería su propuesta.

Es decir, abrir cofres por montones, tentarse con las microtransacciones cosméticas, fortalecer las facciones que piden cumplir misiones y confrontar oleadas interminables de enemigos que, con suerte, entregan mejoras para personalizar a tu héroe. Pero lo que terminé encontrando es un juego que entrega más que esa mera rutina que para mi no es atractiva,

Aquello se debe principalmente a su campaña, la cual entrega una historia que introduce de lleno a su acción de hombres de hierros, bestias increíbles, dioses del trueno, letales agentes y súper soldados, pero con un foco distinto de la norma al poner el eje en torno a una joven superheroína que está en busca de su lugar en el mundo. Y por sobre todas las cosas, eso es justamente lo que uno quiere a la hora de tomar el mando de un héroe de la denominada Casa de las Ideas.

La campaña, sin tener que recurrir a las misiones secundarias que permiten desbloquear algunos ítems y habilidades, entrega varias horas de contenido en base a la idea de explorar el significado de lo que en definitiva es ser un héroe. Y eso es lo que prima.

Quizás lo mejor de todo, especialmente para los que les hacemos la cruz a las tareas rutinarias en busca de recompensas, es que salvo una misión en particular, que pide recolectar piezas para obtener mejoras cortesía de Tony Stark, no hay para que prestarle de inmediato atención a las misiones secundarias o todo el contenido de las facciones, mejoras o otras transacciones. Te las puedes saltar por bastante rato.

Marvel's Avengers

AVENGERS, ASSEMBLE!

La historia base ya se conocía cortesía de toda la campaña de marketing impulsada desde Square Enix, pero lo primero que es necesario recalcar es el hecho de que el videojuego te pide experimentar toda la campaña antes de entrar al terreno multijugador, ya que de otra forma se acceden a spoilers de la historia que pone al centro a la amenaza de A.I.M. (Advanced Idea Mechanics), los grandes enemigos a derrotar.

El punto de partida es la presentación de Kamala Khan, una niña que escribió un fanfic para un concurso que tendrá su gran ceremonia de premiación en el “Avengers Day” , una jornada de celebración en la ciudad de San Francisco. Pero todo se viene abajo durante un gran incidente que amenaza a toda la ciudad y provoca tanto la muerte aparente de Steve Rogers, el Capitán América, como una contaminación con Niebla Terrigena que da pie al surgimiento de cientos de inhumanos. De hecho, la propia Kamala obtiene habilidades a raíz de ese incidente.

Varios años después, con los héroes proscritos y una fuerza robótica rigiendo a la ciudad, Kamala inicia una investigación sobre lo que realmente sucedió, dando pie a la reunión con The Hulk y la posterior convocatoria de los héroes principales, en el marco de una conspiración que involucra a seres robóticos e inevitablemente pone en ejecución los planes de George Tarleton, el hombre tras A.I.M. que cree estar haciendo lo correcto a la hora de eliminar Inhumanos e impedir que la gente con súper poderes, como los Avengers, vuelva a poner en riesgo a todo el mundo.

Marvel's Avengers

En ese marco de la historia, Marvel’s Avengers pone su gran foco en esa campaña vengadora, ya que más allá de sus zonas de guerra y misiones que puedes jugar una y otra vez para adquirir aquellos cofres y objetos que no adquiriste de inmediato, la historia de Kamala tiene un rol predominante durante las misiones principales que toman poco más de 10 horas en concluir. Si suman las secundarias, el estudio Crystal Dynamics entrega el suficiente contenido para justificar las partidas en solitario, sin necesidad alguna de entrar en el terreno de las misiones multijugador.

Lo otro llamativo es que a pesar de inevitablemente estar influenciada por las películas de Marvel Studios, la narrativa entrega algo diferente. Por mucho que los otros cinco héroes sean justamente los que han tenido el foco principal en el universo cinematográfico, el videojuego está plagado de detalles llamativos sobre el resto del universo de personajes.

Más aún, ese encanto responde al hecho de poner el hincapié en un personaje como Kamala, que a la fecha aún no ha tenido un traspaso live-action y solo es cercana para aquellos que la conocen desde el papel.

Todo eso es un plus narrativo que le da un aire fresco a un videojuego en el que no tienes para que elegir la opción más popular, por mucho que el abanico inicial de personajes no sea tan amplio como a futuro será cortesía de los DLC. Aún así, en el camino, el juego te permite elegir a un héroe en específico para algunas misiones. Si solo quieres usar a Hulk cuando tengan la posibilidad de elegir, pues podrás hacerlo y golpear, golpear y golpear.

Marvel's Avengers

Cada héroe también se diferencia entre sí, aunque algunos comparten algunas bases. Kamala y la Viuda Negra tienen la habilidad de balancearse en el aire, mientras Hulk y el Capitán América pueden correr por las paredes. Thor e Iron Man, por su lado, pueden volar e impulsarse a toda velocidad contra el destino de cada misión. En el camino, la perspectiva del combate es bastante llamativo y la posibilidad de tomar control de un héroe y darle rienda suelta a sus habilidades es el gran gancho del juego.

En ese sentido, las batallas son el gran plus, pese a que la campaña no incluye muchos villanos populares. Más allá de la idea de tener como gran amenaza a un villano que no ha tenido una contraparte live-action, generalmente te toparas con oleadas de robots y humanos con armaduras de A.I.M. Dependiendo del nivel, algunos tendrán habilidades únicas, como congelar a los héroes y ralentizar la acción, pero en ocasiones te sientes como batallando con un genérico ejército en CGI. Aunque recordando a las películas, quizás eso sea apropiado para algunos.

Cada héroe también tiene un árbol de habilidades para mejorar, lo que permite adquirir nuevas habilidades, incluyendo varios lásers, cohetes y ataques llamativos para Iron Man.

También los combates están mezclados por la posibilidad de hacer ataques ligeros o fuertes, evadir e inclusive bloquear rivales, esto último siendo especial de realizar con el escudo del Capi. Ahora, también los enemigos pueden tener escudos de energía o disparar desde lejos, pero rápidamente te puedes acostumbrar al sistema de combate.

Marvel's Avengers

Lo más “complicado” es adecuarse a las oleadas masivas de rivales, ya que en ocasiones hay que hacer frente a un gran número de enemigos, mientras se protege una zona que Jarvis debe hackear o simplemente peleas para irrumpir en una base de A.I.M. Pero siempre tendrán la opción de realizar tres súper ataques diferentes, incluyendo un especial que saca a relucir el poder de cada superhéroe. Ya sea convocando al Hulkbuster o al poder del Bifrost de Asgard, por dar un par de ejemplos.

En el camino también hay subjefes, involucrando a robots gigantes cada vez más colosales, un par de cameos especiales de algunos villanos reconocidos y la propia guinda de la torta que representa su villano final, que no detallaré para no entregar spoilers a quienes los han evadido. Pero basta decir que, tal como sucede con Kamala, su sola inclusión le entrega un aire fresco a la propuesta del videojuego.

También es importante destacar que en ocasiones el videojuego saca a relucir algo que luce muy bien en su prológo: una cadena de acciones que permite utilizar a un superhéroe diferente durante diversos segmentos de la misma secuencia de acción. Puede que tomes el control de Iron Man para atacar desde el aire, pero luego pasar a controlar a Hulk para proteger a Kamala. Ese es uno de los factores más llamativos del juego, pero al mismo tiempo se entiende que solo lo ocupen en momentos especiales para hacer relucir aún más a la propuesta de su llamativa campaña.

Y antes de pasar a otro componente, igual hay que mencionar que en un par de ocasiones me topé con problemas de rendimiento gráfico, especialmente cuando los rayos de Thor entran en acción, o mágicamente cambiara el idioma en algunas cinemática. Pero en la raya para la suma, no fue nada que me sacara de la misión principal: Reunir a los Vengadores.

Marvel's Avengers

ATRAPÁLOS YA

Puesto lo anterior sobre la mesa, inevitablemente todo nos lleva al componente multijugador, su propuesta de videojuego como servicio, con componentes que se van sumando día a día, y toda la mecánica de desbloquear, abrir cofres hasta el cansancio y ser tentado con las microtransacciones.

Desde la propia campaña introducen algunos conceptos, como sucede con todo el factor del equipo que te permite dar más poder a tu personaje al añadir algunos objetos o las mejores estéticas que se obtienen como premio al pasar algunas misiones. Todo aquello forma parte de la “Iniciativa Avengers”, que extiende la vida del videojuego más allá de la campaña principal.

A diario puedes realizar tareas diferentes para las facciones, mientras que algunas mejoras cosméticas solo corren por un tiempo determinado y puedes llevar a cabo misiones en donde puedes colaborar con otros jugadores. Si dejas la mayor parte de las misiones secundarias de la campaña para después, puedes sacarle el provecho al aspecto online para pasarlas en compañía y realizar tareas que solo se pueden hacer con otros jugadores humanos.

Marvel's Avengers

En ese sentido, el terminar la campaña solo te lleva a rasguñar la superficie del contenido, ya que no podrás desbloquear todas las habilidades de los personajes, por lo que los combos y defensar serán limitadas, y solo tendrás a disposición un puñado de skins. La “Iniciativa Avengers” es el camino elegido por los desarrolladores para iniciar el camino del desbloqueo y responder a la convocatoria de atraparlo todo.

Dejando atrás a la campaña, el aspecto de recolección pierde un poco el foco, ya que en el aspecto multijugador solo importa incrementar el nivel. Las facciones al centro de todo involucran a los Inhumanos y a SHIELD, que solicitan asignaciones diarias, tareas específicas o limpiar zonas de guerra, con el objetivo de sumar puntos. A mayor el nivel de la facción, mejor será el equipo que les podrás comprar en sus tiendas.

Más allá la necesidad de interacción diaria con cada facción, está la convocatoria a mejorar cada árbol de habilidad de los personajes o superar las tarjetas de desafilas individuales de cada héroe, siempre siguiendo la lógica de cumplir las tareas que te solicitan, incluyendo a aquellas que sean demasiado repetitivas. Pero como cada héroe tiene que subir sus niveles de forma individual, el juego promete mucho, mucho contenido tras el fin de la historia principal.

Lo mismo sucede con el equipo, ya que como suele suceder, está dividido desde los comunes hasta los legendarios, pasando por los épicos o exóticos que se diferencian con distintos colores. La convocatoria así es a superar las pruebas encomendadas, cruzar los dedos y seguir la ruta de coleccionismo virtual que impulsa al corazón de este tipo de videojuego que se desviven por las recompensas. El bendito “loot”.

En cuanto a las microtransacciones, estas solo involucran elementos cosméticos - como un traje especial de un héroe o una placa - pero puedes vivir perfectamente bien sin ellas. Claro, a menos que consideres imperativo tener a un Hulk playero.

Marvel's Avengers

Lo bueno es que no tienes que usar tu tarjeta de crédito para desbloquear personajes, habilidades o mejoras de equipo, ya que todo eso se obtiene dedicándole tiempo a abrir cofres, derrotar enemigos, completar misiones o accediendo a las tiendas de cada facción. Ese es el gancho para después de la campaña de historia.

Al final, Marvel’s Avengers tiene justo todo lo que esperas de un videojuego que se basa en las recompensas, por lo que tendrán que mediar si una campaña de historia de alrededor de 15 horas justifica el darle una oportunidad.

En mi caso, lo pase tan bien ante la posibilidad de acceder a la historia de Kamala, teniendo de acompañamiento la misión de reunir a los otros Avengers más populares, que el resto lo termino viendo solo como un factor adicional. No es lo que me gusta, pero he sorprendido dándole más oportunidades de lo que le he dado a otros títulos de este tipo.

Marvel’s Avengers ya está disponible en Playstation 4.