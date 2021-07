Review | Razer Opus X, unos audífonos con cancelación activa de ruido de primer nivel

la hora de hacer uso de cualquier tipo de audífono, ya sea in-ear o over-ear, lo más importante es que el dispositivo cumpla con la fidelidad de sonido, sea cómodo y, por último, cuente con un diseño atractivo.

Y tal como las míticas tres B que todos buscan, los nuevos Razer Opus X cumplen en cada uno de esos aspectos que la audiencia en general espera de este tipo de implementos. Se escuchan, se sienten y lucen bien.

Claro, estos nuevos auriculares inálambricos over-ear, que van alrededor del oído, destacan desde la primera impresión que entrega su sólido empaque. Al abrir la caja, y tomar los audífonos en las manos, queda claro que se trata de un equipo de construcción sólida, liviana (que no supera los 270 gamos) y diseño elegante. Algo que se refuerza aún más con la edición “Mercury” a la que accedimos para esta reseña y que es completamente blanca.

A grandes rasgos, la apariencia no rompe esquemas con lo que se espera de un audífono de este estilo. Su correa ajustable es apropiada, los laterales se pueden acomodar sin mayor problema y las cubiertas de la almohadillas no molestan cuando los utilizas por largo tiempo. Siguen el dogma de diseño, pero no hay mayores problemas en eso. Si algo funciona, no lo cambies.

Quizás mi único pero tiene relación con los controles, ya que son pequeñas piezas que están ubicadas en el auricular derecho. No es que estén mal ubicados o cueste utilizarlos, pero a esta alturas sus botones son rústicos en comparación a otras opciones disponibles en el mercado. Pero eso también responde a que este equipo ahorra en ese tipo de aspectos para no elevar el precio en exceso.

Por otro lado, en el auricular izquierdo está el puerto de carga USB-C, mientras lo que quizás hace falta en los Opus X es un puerto jack de 3.5 mm. Esa ausencia impide que estos sean ocupados en dispositivos sin compatibilidad bluetooth (como un PC sin este o, más llamativo, una Nintendo Switch).

Los Opus X se conectan fácilmente, soportando conexiones Bluetooth 5.0 para entregar un alcance más largo y menor gasto de la batería. Pero una vez que los comenzamos a usar se abre paso a la siguiente gran gracia: estos audífonos cuentan con cancelación activa de ruido (ANC), lo que implica que se elimine en todo lo posible el ruido exterior.

Tanto en instancias de música como de juego, estos audífonos proponen entregar una experiencia de sonido inmersivo que sin lugar a dudas está notablemente resuelta. Además, es cosa de iniciar una tanda de sonido para notar de inmediato cómo estos auriculares anulan el ruido ambiente de forma excepcional, tal y como uno esperaría de dispositivos que no solo se enfocan en las técnicas de aislamiento acústico físico.

Obviamente existen opciones de gama alta que entregan mejores resultados, pero los Opus X no quedan en vergüenza. Lo mejor es que inclusive se instalan como una buena alternativa al constatar los precios de esas mismas alternativas más lujosas con ANC.

Con todo lo anterior en cuenta, también sumen un modo de atención rápida (para poder escuchar el ruido ambiente), dos micrófonos integrados para la comunicación por voz (en juego o llamadas telefónicas), un modo de juego con latencia baja y una autonomía que alcanza a las 30 horas con el ANC activado, pero que puede llegar a las 40 horas si la opción está desactivada.

A pesar de que no lo requieren, también está la posibilidad de acceder a una aplicación (para iOS y Android) que permite acceder a controles de ecualización adicionales predeterminados, como uno que refuerza los bajos o otro que da un foco a las voces.

Y esa es la propuesta de estos auriculares de Razer. Son todo lo que uno esperaría de un equipo con cancelación activo de ruido, pero que no estén en una zona de precios excesivamente prohibitiva. Tienen una buena calidad de construcción, un diseño atractivo y, lo mejor de todo, una excelente calidad de sonido.

Los Razer Opus X ya están disponibles en el mercado. Se pueden comprar en tiendas como Amazon y su valor es de $99.99 dólares.