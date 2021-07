Review | Ted Lasso sigue siendo un golazo en su segunda temporada

¿Cuál fue la serie que más lleno mi corazón durante los encierros pandémicos del año pasado? Ted Lasso. ¿Qué serie logró hacerme reír y emocionarme casi a las lágrimas al mismo tiempo? Ted Lasso. ¿Cuál es la mejor serie de comedia? Pues Ted Lasso.

Con lo anterior, entenderán que mis expectativas para el estreno de la segunda temporada no eran menores. De hecho, creo que era de los pocos lanzamientos que realmente elevaba mis expectativas. Sí, estaba muy arriba de la pelota esperando lo que podría salir del regreso del técnico, el staff y los muchachos del equipo de Richmond.

Y tras ver sus primeros episodios, debo ratificar que Ted Lasso vuelve en un nivel tan bueno como el de la primera temporada, pero también logra hacer cosas para dar un vuelco en su narrativa, mover un poco el piso y explorar nuevas facetas. Algo que se vuelve válido tanto para el DT como para los jugadores y cada uno de los excelentes personajes secundarios de esta notable serie. Es decir, desde el primer episodio de la segunda temporada nos remarcan que el fútbol no solo es vida. Literalmente.

Lo mejor de todo es que si el corazón de Ted Lasso estaba muy bien puesto en la primera temporada, ahora no se mueve ni un milímetro y todo sigue impulsando al relato de este entrenador de fútbol poco convencional, su equipo que cayó a la segunda división y los problemas que existen en este nuevo escenario fuera de las luces de la Premiere League.

Además, como los personajes son lo más importante en Ted Lasso, en esta nueva tanda de episodios se siente el cambio que represente que la directiva también esté alineada. Pero lo mejor de todo es que a pesar de que “todo” funciona en la interna, las cosas en la cancha no están funcionando.

Sin entrar en detalles, en el primer capítulo nos instalan en un escenario que no es el mejor. El torneo del Championship inglés ya comenzó y el equipo va invicto, pero eso solo se debe al hecho de que han rescatado un empate tras otro. Algo parece no funcionar, pese a que el ambiente del equipo espectacular.

Ya no hay estrellitas conflictivas, ni problemas con la directiva que está poniendo trabas ni desconfianza hacia la labor de un técnico que no sabía nada del fútbol. Aún así, el equipo no funciona y, para peor, algo ocurre en los primeros minutos para desmoralizar a uno de sus jugadores más importantes.

Pero poco a poco queda en claro que las piezas faltantes se sumarán, el staff técnico dará con lo que le falta y la racha invicta sin victorias llegará a su fin. De una u otra forma.

Al final solo agregaré que una de esas piezas involucra a un nuevo personaje que por un lado ayuda a los jugadores, pero también tiene un choque con el entrenador. La interacción entre ambos es una de las grandes claves que se suman al relato de esta serie, que sigue dando los pases precisos, haciendo los cruces cuando debe hacerlo e inclusive metiendo los goles en el momento correcto.

Y es que son demasiadas las cosas para destacar en esta nueva temporada, incluyendo el nuevo rol del retirado Roy Kent y la forma en que se complementa con su novia Keeley, pero creo que lo mejor es destacar una vez más que esta es una de las mejores series del momento.

A la larga da gusto ver cómo se desarrolla su narrativa, especialmente girando en torno al fenomenal trabajo protagónico de un Jason Sudekis encantado, y lo soberbio del trabajo en el resto de los personajes, la forma en que se complementan y la ruta que decidieron tomar para no repetir lo que ya se vio en la primera temporada.

Aquí hay una evolución narrativa que se siente desde el primer minuto, pero también se mantiene ese encanto de fantasía decente en donde la pelota no se mancha. Es decir, una propuesta increíble que se vuelve creíble al llenar el corazón en esta época espuria. Y eso hace que Ted Lasso tenga vida. Sea vida. Como lo mejor del fútbol.

La segunda temporada de Ted Lasso debutará con su primer capítulo este viernes 23 de julio en Apple TV+.