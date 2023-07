Review | Testament: The Order of High Human, un juego que no termina de convencer

Recientemente es que fue lanzado Testament: The Order of High Human, un juego de acción y aventura con toques de RPG, el cual es desarrollado por Fairyship Games y que nos pone al medio de una historia fantástica donde un rey caído en desgracia busca recuperar su poder perdido y que aunque cuenta con una premisa interesante queda un tanto corto en su desarrollo y jugabilidad.

Testament: The Order of High Human, nos trsalada hasta el mundo de Tessara, donde se nos pone en control del reu inmortal del Alto Humano, quien tras ser traicionado por su hermano Arva, debe recorrer el reino con el fin de recuperar los poderes perdidos y finalmente hacer frente a nuestro hermano, quien se ha envuelto en la oscuridad. Es así como nos encontramos desde un principio con una premisa que resulta bastante interesante pero que queda relegada a un segundo plano ya que las explicaciones parecen sobrar y sólo tenemos algunos relatos que nos van poniendo al día con la trama.

Es así como en los primeros minutos nos encontramos en un bosque en donde escapamos de una criatura, esperando saber qué es lo que está ocurriendo a medida que avanzamos, quien tiene constantes monólogos que nos dan algo de contexto. Con todo esto, es que no nos enteramos bien de que está sucediendo hasta que conocemos a nuestro hermano quien aparece de la nada para explicarnos la situación y luego irse dejándonos vivir, todo en una secuencia que se siente muy fuera de lugar y algo forzada. En este sentido, se extraña algún tipo de cinemática inicial o un desarrollo quizás más lineal que nos presente los hechos, ya que así como están se siente un tanto más disuelto generando un rápido desinterés.

A medida que la historia va avanzando, esta resulta ser bastante predecible, con constantes monólogos de nuestro protagonista en los cuales nos relata los hechos que han llevado a diferentes situaciones. La historia queda tan reducida a los comentarios de nuestro protagonista que pierde gran parte de su atractivo, sobre todo porque no nos muestran en cinemáticas los hechos relatados y sólo nos quedamos con la voz de este.

Pero pasemos a la jugabilidad, tal como se podría esperar de un juego fantástico, es que junto con una espada y un arco contamos con diferentes tipos de hechizos para hacer frente a los enemigos, los cuales, hay que mencionar, en muchas ocasiones se sienten un tanto repetitivos y sin alma. En cuanto al combate, este es un tanto estático, pero cuenta con la variedad suficiente de opciones para no resultar tedioso.

Es así como tenemos una visión especial que nos permite conocer los puntos débiles de los enemigos para utilizar de mejor forma nuestras armas, con el juego entregando la libertad para acabar con estos de la forma que más nos acomode, ya sea utilizando el sigilo o atacando de frente, con armas o con magia, cuerpo a cuerpo a rango. De igual forma, los diferentes enemigos contarán con un símbolo sobre sus cabezas el cual nos dará a conocer la dificultad que tienen, llendo desde verde a morado, lo que nos pondrá en alerta y permitirá sopesar nuestras diferentes opciones.

Con todo esto, es que nos encontramos con una jugabilidad que tiene buenas bases pero que requiere pulido, sobre todo en su sistema de evasión y al momento de protegerse, con las diferentes acciones no respondiendo de la mejor forma, provocando que después de un tiempo uno se aburra al no poder realizar la acción esperada.

Como ya mencionábamos los enemigos se sienten un tanto repetitivos, y lamentablemente esto también se replica en los jefes, los cuales de igual forma se sienten sin alma, volviendo el juego en ocasiones un verdadero suplicio.

Afortunadamente no todo está perdido y si un elemento del juego resulta atractivo son los puzles que presenta, y que contienen elementos de parkour, debiendo saltar en diferentes plataformas, o nos llevan a utilizar diferentes hechizos para poder avanzar.

En conclusión...

Testament: The Order of High Human es un juego que no termina de convencer, aunque tiene buenas bases en su jugabilidad e historia, su implementación no resulta del todo atractiva. La historia al no ser contada de buena pasa por completo a un segundo plano y deja de llamar la atención. Lo mismo ocurre con la jugabilidad, que aunque tiene buenas bases no responde del todo bien a nuestras acciones.