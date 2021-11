Review | Voice of Cards: The Isle Dragon Roars: Un atractivo RPG que vale la pena probar

Tras el éxito logrado de NieR: Automata, su creador, Yoko Taro, se convirtió en uno de los desarrolladores de videojuegos más conocidos en la actualidad, por eso cuando fue anunciado, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, sin duda llamó la atención que se tratara de un juego de cartas, algo bastante alejado de los Action-RPG que lo llevaron a la fama. Sin embargo, el título, que fue dirigido en conjunto con Maasa Mimura, ya se encuentra disponible y para grata sorpresa de todos, se trata de una excelente obra, con algunos detalles que lo vuelven realmente atractivo.

¿RPG o juego de cartas?

Voice of Cards, desarrollado por Alim y publicado por Square Enix, a pesar de ser presentado estéticamente como un juego de tablero de cartas, si vamos a las bases de su jugabilidad no dista mucho de un RPG clásico, con un grupo de personajes, los cuales van subiendo de nivel, y obteniendo diferentes habilidades, las que vemos en forma de cartas, pero que finalmente no dejan de ser un apartado estético.

Quizás al momento donde más se hace presente el elemento de las cartas es al ir explorando el mundo que nos presenta Voice of Cards, ya que a medidas que nos desplacemos por el tablero, es que se irán abriendo más cartas, las que contarán con diferentes tipos de dibujos demostrando de esta forma el terreno sobre el que nos encontramos, ya sea un bosque una llanura, una cueva, o un camino. De igual forma, cuando visitamos los diferentes poblados y nos acercamos a las casillas de personas es que se desbloquean sus tarjetas, abriendo la posibilidad de conoce run poco más de este mundo, y en ocasiones realizar misiones secundarias.

En cuanto al combate, aunque vemos que son cartas las que se enfrentan, el combate no es muy cercano a lo que se podría esperar de un juego de cartas, y es un RPG tradicional de combate por turnos, donde los personajes tienen sus propias estadísticas, y se ataca dependiendo de la velocidad que cuenta cada personaje, los cuales además cuentan diferentes tipos de ataque, y diferentes atributos, lo que puede hacer que infrinjamos más o menos daños a los enemigos.

Es así como nos encontramos con un RPG hecho y derecho, que al poco rato de jugar poco le veremos de juego de cartas, más allá de la estética, la cual de todas formas le da un giro bastante atractivo en lo visual, ya que se aleja de lo tradicional, como los RPG 3D o aquellos RPG pixel-art. Como es habitual en este género, nuestros personajes podrán utilizar diferentes equipamientos que mejorarán sus estadísticas, a la vez que mientras van subiendo de nivel van ganando diferentes habilidades las cuales se les pueden equipar para combatir.

A pesar de ser un título con una jugabilidad un tanto diferente a la de NieR: Automata, la esencia de Yoko Taro sigue presente en este juego, tanto en su impecable aspecto, que tanto para aliados como para las diferentes criaturas resulta bastante atractivo -Kimihiko Fujisaka es la artista encargada del juego- , y por supuesto también de la narrativa, que es sin duda uno de los elementos más atractivos con los que cuenta este juego.

La historia gira entorno a tres aventureros, quienes llegan hasta el castillo de Advent, donde la reina convocó a diferentes guerreros con el fin de derrotar al dragón que ha despertado. Es aquí cuando tomamos el control de nuestro protagonista, Ash, quien se muestra más como un anti-héroe que el héroe tradicional, y quien comienza este viaje, en el cual irá conociendo nuevas personas, y lugares, así como otros aventureros que tienen su mismo objetivo.

Durante la historia, somos acompañados por el narrador, quien se convierte en una especie de ‘Game Master’ y que nos va a ir guiando a medida que vamos avanzando, y que ayuda a mantener esa sensación de que se trata todo de un juego de tablero.

Hay que mencionar que aunque el juego resulta atractivo tanto en su jugabilidad como en su historia, si presenta algunos puntos que lo colocan un poco por detrás de otros RPG, en primer lugar, es que la historia es bastante breve, ya que mientras otros juegos del género se extienden por decenas de horas, Voice of Cards, se extiende por alrededor de 10 horas, lo que hace que sin duda se sienta un proyecto un tanto más pequeño. Siguiendo la misma línea, es que el juego no resulta especialmente difícil, ya sea al realizar las diferentes misiones como en los combates, siendo sólo algunos de estos un verdadero desafío.

Es así como el juego se puede pasar con bastante facilidad, disfrutando de su historia, su cuidado aspecto visual, y su jugabilidad, la cual es como de un RPG simplificado. A pesar de todo esto, el juego resulta bastante atractivo, es una buena apuesta en un año en que los RPG tradicionales han contado con varios importantes lanzamientos, y se vuelve sin duda un juego que se debe probar si es que disfrutas de este género, y no te quieres embarcar en una aventura que te consuma una enorme cantidad de horas.

En conclusión...

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, es un gran RPG, que cuenta con elementos que realmente resultan interesante. El hecho de estar construido como si el mundo fuera un juego de cartas, le da un giro bastante atractivo a su aspecto visual, aunque en sus raíces sigue siendo un RPG tradicional. De todas formas, el juego cuenta con una atractiva historia, con un buen desarrollo, aunque se hace un tanto corto para el género. A pesar de esto, es un RPG sin duda recomendable sobre todo si es que disfrutas del género.