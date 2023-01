Rian Johnson tiene “una gran nube de ideas” para la próxima película de Knives Out

Todavía no se cumple un mes desde el estreno en Netflix de Glass Onion, la película más reciente de Knives Out; sin embargo, el creador de esa entrega ya está planificando el próximo misterio que deberá resolver Benoit Blanc.

Siguiendo sus comentarios anteriores sobre el desarrollo de Knives Out 3, en una reciente entrevista con Empire el director y guionista Rian Johnson habló sobre su trabajo para esa producción.

“Estoy haciendo la próxima (película de Benoit Blanc) a continuación, porque es lo más emocionante en este momento para mí. Eso me ha funcionado muy bien. Siento que cualquier película que hago, necesito hacerla porque no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Voy a saltar a lo próximo de Benoit Blanc porque no puedo pensar en otra historia”, dijo el cineasta.

Si bien Glass Onion y la Knives Out original son parte del mismo mundo, sus historias son independientes por lo que por ahora no hay pistas sobre qué misterio podría marcar a la siguiente entrega de la saga. Después de todo, Johnson aseguró que recién está formando algunas ideas.

“Tengo una gran nube de ideas, pero aún no se ha enfocado todo. Sin embargo, es emocionante y es muy, muy diferente de (Glass Onion). Eso es lo que me emociona”, tanteó el director.

Knives Out 3 todavía no fija una fecha de estreno, pero al igual que Glass Onion eventualmente se presentará mediante Netflix.