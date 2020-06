Rian Johnson valoró a las precuelas de Star Wars: “Lucas hizo una hermosa película de 7 horas”

¿Cuál es su trilogía favorita de Star Wars? Si la respuesta a esa interrogante son las precuelas, ciertamente son parte de un acotado grupo dentro de los seguidores de la saga espacial. Pero, como probablemente habrán notado durante los últimos años, la cantidad de personas que valoran a esas películas ha crecido considerablemente.

Y es que si bien hay algunos que aún no soportan a The Phantom Menace, Attack of The Clones y Revenge of the Sith, actualmente varios fanáticos de la saga guardan un cariño especial por esas entregas.

Pero, como aún hay quienes no encuentran nada positivo en estas apuestas, durante el fin de semana un usuario de Twitter decidió llamar a sus seguidores a compartir un aspecto positivo de las precuelas.

Entre las respuestas obviamente aparecieron tweets positivos sobre la interpretación de Obi-Wan Kenobi de Ewan McGregor, la música, el diseño de los sets y el vestuario de los personaje. Sin embargo, el comentario que más resaltó fue el de Rian Johnson.

El director de The Last Jedi quiso sumarse a esta reflexión y demostrar su aprecio por las precuelas destacando los aportes narrativos y técnicos de esas películas.

“Lucas hizo una hermosa película de 7 horas para niños sobre cómo los derechos y el miedo a la pérdida convierten a las buenas personas en fascistas, y lo hizo al mismo tiempo que encabezó casi todos los cambios técnicos en el cine moderno de los últimos 30 años”, escribió Johnson.

Rian Johnson conoce de primera mano la división que pueden generar las entregas de Star Wars. Después de todo, su trabajo al mando del Episodio VIII sigue generando controversia entre los fans hasta el día de hoy.

En ese sentido, no deja de ser llamativo que el director resalte un aspecto positivo de una trilogía que por años estuvo al centro de las criticas y poco a poco comenzó a generar aprobación hasta consolidar una fiel base de defensores.