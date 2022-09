Rick and Morty anticipó su próximo episodio con un vistazo a su parodia de Street Fighter

Si son fanáticos de Street Fighter y también siguen las aventuras de Rick y Morty, entonces probablemente querrán reservar un espacio en su agenda para ver el próximo episodio de Rick and Morty.

Después de todo, tras la emisión del capítulo más reciente de la serie, Adult Swim lanzó un avance para el próximo episodio de Rick and Morty donde se anticipa nada más ni nada menos que la parodia que se realizará de Street Fighter.

Como podrán ver en el clip que está más adelante, Morty confronta a Summer por qué está jugando videojuegos con Rick. Pero la hermana mayor del clan Smith no deja que eso la perturbe y sigue disfrutando de una particular versión de Street Fighter con su abuelo y es que, como describe el científico, en la edición de Rick and Morty de Street Fighter las peleas no están garantizadas y el foco está en el día a día de los protagonistas.

Rick and Morty presentará el siguiente episodio de su sexta temporada -titulado “Bethic Twinstinct”- este 18 de septiembre en Estados Unidos.