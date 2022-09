Rick and Morty “podría durar para siempre”, pero por ahora el plan es lanzar una temporada al año

En estos minutos Los Simpson tienen el monopolio de las bromas sobre las series animadas que no quieren terminar. Sn embargo, en un futuro no muy lejano Rick and Morty también podría convertirse en un programa de ese tipo.

Aunque por ahora la continuidad de Rick and Morty solo está asegurada por cerca de 10 temporadas, recientemente Justin Roiland y Dan Harmon indicaron que las aventuras de Rick Sanchez y Morty Smith perfectamente podrían continuar más allá de eso.

“Creo que el espectáculo podría durar para siempre”, le dijo Roiland a The Wrap. “El programa podría durar todo el tiempo que queramos. Creo que podríamos llevar esto fácilmente a la Temporada 20 si quisiéramos, si la cadena quisiera y si los fanáticos quisieran. Nuestra base es tan amplia. Tenemos el multiverso, tenemos cualquier concepto de ciencia ficción que queramos. Hay demasiadas ideas, por lo que (el final) no sería por falta de contenido en un programa como este”.

Ciertamente no cuesta imaginar que Rick and Morty pueda extenderse por varias temporadas más ya que, como señaló Dan Harmon, la serie no tiene una trama con una gran revelación o hilo conductor que sea necesario resolver.

“Ciertamente tenemos elementos que solo pueden ocurrir una vez en cuanto a revelaciones sobre Rick y cosas así, pero creo que las aventuras pueden durar teóricamente 1000 episodios”, dijo Harmon.

Pero mientras el futuro de Rick and Morty no está garantizado más allá de los 70 episodios que Adult Swim aprobó en 2018, en estos minutos el plan sería presentar un nuevo ciclo de la serie anualmente.

“Haremos una temporada al año ahora. Todavía no entiendo cómo es eso posible. Pero es por eso que nunca sucedió en mi mandato. (El showrunner) Scott (Marder) es capaz de mantenernos en un cronograma que en su mayoría implica estar tan adelantados que podemos lanzar cosas de manera oportuna”, concluyó Harmon.

La sexta temporada de Rick and Morty debutará este 4 de septiembre.