Rick and Morty presentaría un nuevo corto con temática de terror

Un nuevo corto de Rick and Morty estaría en camino. Si bien aún no hay nada oficial al respecto, un reciente reporte sostiene que la popular serie presentará una nueva producción con motivo de Halloween.

Particularmente, de acuerdo a información recogida por CN News/Schedules, durante el próximo 10 de octubre debutará en Estados Unidos un nuevo corto tipo anime de Rick and Morty llamado “The Great Yokai Battle of Akihabara”.

Este corto tendría una temática de terror y, según una publicación de Adult Swim Canada, su trama apuntaría a que “Rick planea construir la mejor tostadora de inteligencia artificial, pero las cosas toman un giro extraño cuando él y Morty se ven obligados a viajar a Akihabara en busca de repuestos”.

Hasta la fecha se han presentado varios cortos de Rick and Morty como “Samurai & Shogun”, “Rick and Morty vs. Genocider” y “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”, por lo que no sería sorprendente que este nuevo corto se confirme durante los próximos días.