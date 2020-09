Rick and Morty superó a BoJack y Los Simpson para ganar el Emmy como mejor serie animada

La definición en los Premios Emmy en torno a la mejor serie animada era una pelea con dos claros candidatos.

Por un lado, BoJack Horseman salió a la carga con el aclamado penúltimo episodio de la serie, “The View From Halfway Down”, que crea una situación de limbo que lo lleva a revisar los diversos aspectos de su vida.

En la otra esquina, Rick and Morty postulaba con el episodio “The Vat of Acid Episode”, en el que Rick crea un control remoto para Morty que le permite crear checkpoints para tener la vida que desea.

Pero fue este último el que finalmente se quedó con la estatuilla, dejando de brazos cruzados a la elogiada serie animada de Netflix que nunca ganó una estatuilla. En ese sentido, Will Forte, la voz de Bojack, aseguró que la situación “era perfecta”.

Los otros candidatos eran el episodio musical de Big Mouth que parodia a la película “Acoso Sexual” de Demi Moore y Michael Douglas, el episodio de Halloween de Bob’s Burger y el especial de terror de The Simpsons.

Como nota adicional: Forky Asks A Question, una de las series de Disney+, ganó el Emmy como mejor corto animado, imponiéndose a Robot Chicken y Steven Universe Future.