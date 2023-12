Rick and Morty: The Anime recibe un nuevo teaser y ventana de lanzamiento

Desde Adul Swim han dado a conocer un nuevo vistazo a Rick and Morty: The Anime, a la vez que han dado a conocer que este llegará en algún punto de 2024.

Rick and Morty: The Anime fue anunciado en mayo pasado y estará compuesto por 10 episodios que no formarán parte de la continuidad de la serie original.

Este proyecto realizado por Takashi Sano, conocido por la adaptación de Tower of God y quien previamente realizó dos cortos de la serie: “Rick and Morty vs. Genocider” y “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”.

La descripción de este adelanto señala que “Mientras vuela cerca de la distorsión espacial, Rick se encuentra rodeado por múltiples versiones de sí mismo de universos paralelos”.