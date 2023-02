Riot Games anuncia oficialmente The Mageseeker: A League of Legends Story

Desde ahce unos años desde Riot Game han estado diversificando su contenido, con lo cual es que junto con nuevos juegos como Valorant, han lanzado una serie de spin-off de League of Legends. En este contexto, es que desde la compañía ahora anunciaron The Mageseeker: A League of Legends Story.

El juego llegará este 2023 a consolas y PC, y será protagonizado por Sylas.

Según dieron a conocer, será un action-RPG en 2D con un estilo visual de Pixel Art, en el cual los jugadores tomarán el control del personaje mientras buscan acabar con la “engañosa paz” de Demacia, uno de los reinos que conforman el mundo de League of Legends.

El título sigue la línea del lanzado Ruined King: A League of Legends Story.

Este nuevo juego de Riot está siendo desarrollado por Digital Sun y se había filtrado hace unas semanas.

The Mageseeker: A League of Legends Story será publicado bajo la bandera de Riot Forge, editora que maneja los diferentes spin-off que está teniendo la compañía.