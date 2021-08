Riri Williams aparecerá en Black Panther: Wakanda Forever antes de protagonizar la serie de Ironheart

Riri Williams será parte de otra producción de Marvel Studios antes de encabezar su propia serie. Si bien la compañía ya había anunciado que Ironheart se sumará al MCU de la mano de un programa para Disney Plus, recientemente la compañía confirmó que el personaje debutará en nada más ni nada menos que Black Panther: Wakanda Forever.

En una entrevista con el portal Comicbook a propósito del estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que la actriz Dominique Thorne debutará como Riri Williams/ Ironheart en la segunda película de Black Panther.

“Estamos filmando Black Panther: Wakanda Forever ahora mismo y al personaje de Riri Williams lo conocerán primero en Black Panther 2”, dijo Feige. “Ella comenzó a filmar, creo, esta semana antes de su serie Ironheart”.

Por ahora se desconoce qué papel jugará Riri Williams en Black Panther: Wakanda Forever, pero tengan en cuenta que este personaje es definido como uno de los más inteligentes del Universo Marvel y tiene una historia ligada al MIT, la institución educacional que se rumorea que podría formar parte de la trama de esta película.

Black Panther: Wakanda Forever está en pleno proceso de rodaje bajo la dirección de Ryan Coogler (Black Panther) y, aparte de introducir a Riri al MCU, la película no solo tendrá que hacerse cargo de la ausencia de Chadwick Boseman como T’Challa, sino que también se especula que podría introducir a otros personajes como Namor.