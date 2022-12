Robert Downey Jr respondió a los dichos de Quentin Tarantino sobre los actores de Marvel Studios: “Una propiedad intelectual es tan buena como el talento humano que tienes para representarla”

Robert Downey Jr, el actor que puso en marcha al MCU con su trabajo como Tony Stark en la película de Iron Man de 2008, respondió a los recientes dichos de Quentin Tarantino sobre los actores de Marvel Studios.

Como recordarán días atrás Tarantino señaló que los actores de las producciones de Marvel Studios no serían verdaderas estrellas de cine ya que las figuras serían los personajes que interpretan. Evidentemente esta nueva crítica del cineasta al MCU no pasó desapercibida y después de que Simu Liu y Samuel L. Jackson opinaran al respecto, Downey Jr también abordó el tema.

En una entrevista con Deadline el actor que participó por más de una década en la franquicia de Marvel Studios señaló que no está de acuerdo con el postulado de Tarantino. No obstante, también enfatizó que no ve de buena manera estas disputas.

“Creo que nuestras opiniones sobre estos asuntos dicen mucho de nosotros. Creo que estamos en un momento y un lugar al que sin quererlo contribuí, donde la propiedad intelectual ha primado sobre el principio y la personalidad. Pero es una espada de doble filo. Una propiedad intelectual es tan buena como el talento humano que tienes para representarla. Puedes tener una gran propiedad intelectual, incluso si proviene de un autor o un escritor y director que es un tesoro nacional, y si no tienes la tipo de artista correcto interpretando ese papel, nunca sabrás lo bueno que podría haber sido”, dijo Downey Jr.

“Creo que creativamente es una pérdida de tiempo estar en guerra con nosotros mismos”, añadió el actor antes de indicar que sería momento de superar esas rivalidades. “Superémoslo. Todos somos una comunidad. Hay suficiente espacio para todos y gracias a Dios por Top Gun: Maverick y Avatar: The Way of Water. Eso es todo lo que tengo que decir. Necesitamos las cosas grandes para hacer espacio para películas como Armageddon Time”.

Downey Jr continuó explicando que en este momento de su vida- después de trabajar con Christopher Nolan en Oppenheimer y finalizar su documental Mr-, no cree en este tipo de disputas sobre el cine. “Solo diría, antes de que nos calumniemos unos a otros: experimente su propio renacimiento y vea si no cambia de opinión un poco”, argumentó el actor. “Reinvéntate antes de decidir que alguien más no sabe lo que está haciendo o que algo te impide dar lo mejor de ti, o que algo es mejor que otra cosa”.

“Sabes, ahora estamos en esta era en la que (Jon) Favreau lo dijo mejor: solíamos tratar de hacer olas en un lago, y ahora solo estamos tratando de captar la atención de las personas mientras las cosas se mueven rápidamente en una corriente. Creo que eso volverá a cambiar, pero aquí es donde estamos. Y hay que aceptarlo y estar agradecido de poder participar es el lugar correcto para comenzar”, concluyó.