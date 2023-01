Robert Kirkman aseguró que por ahora no hay planes para más cómics de The Walking Dead

Ya han pasado un par de años desde que el cómic de The Walking Dead terminó con su entrega número 193 y aunque en ese tiempo también se cerró la historia del programa inspirado en su premisa y se anunciaron varios spin-off televisivos, hasta ahora no hay planes para un nuevo cómic enmarcado en ese mundo infestado por muertos vivientes.

Pero ¿podría Robert Kirkman lanzar un nuevo cómic de The Walking Dead? Eso es precisamente lo que algunos fanáticos le preguntaron al autor en el contexto de las cartas de The Walking Dead Deluxe #55.

Ante todo un fanático le preguntó a Kirkman si planeaba realizar más entregas independientes de The Walking Dead como Negan Lives. “No hay nada planeado en este momento desafortunadamente, pero nunca digas nunca”, señaló el autor.

Pero las inquetudes no quedaron allí y posteriormente en otra carta un fanático le preguntó a Kirkman por una posible continuación de The Walking Dead.

“Le di 16 años de mi vida a este mundo. Puede que incursione en él en algún momento en el futuro, pero dudo que alguna vez regrese para hacer una serie completa. Pero... nunca diría que nunca”, señaló.

Y en una respuesta a otra duda el creador añadió: “Hay muchas personas pidiendo una nueva serie aquí. Lo más cerca que probablemente llegaremos a esto es una serie mía completamente nueva que está completamente separada de TWD pero tiene un tema que atraería a los fanáticos de TWD. Eso es lo mejor que pude hacer en este punto”.

Kirkman no reveló más detalles sobre ese nuevo cómic, pero la conclusión es clara: aunque se vienen muchas series nuevas de The Walking Dead para la televisión por ahora no hay planes para nuevas apuestas en los cómics.