Rumor apunta a que remake de Pokémon Diamante y Perla sería anunciado en febrero

Desde hace varios meses que se viene rumoreando que un remake de Pokémon Diamante y Perla se encuentra en camino para la Nintendo Switch y ahora un reporte apunta a que el juego sería finalmente presentado en febrero próximo.

La información proviene desde el sitio Centro Pokémon, quienes señalan que fuentes cercanas a la compañía les habrían confirmado que el juego ya se encuentra en desarrollo para la Switch y que en febrero serían presentados en el marco de las celebraciones por el 25° aniversario de la saga.

Según apuntan, este juego sería un título tradicional de la saga, no como el remake de Kanto, Pokémon Let’s Go, donde el sistema de captura era más cercano al juego para móviles Pokémon Go.

Esta no es la primera ocasión en que se rumorea que el juego llegaría este 2021, ya que con anterioridad reportes apuntaban a que el esperado remake sería lanzado en noviembre de 2021, lo que tendría bastante sentido teniendo en cuenta las fechas de estreno habituales de la franquicia.

Pokémon Diamante y Perla, el juego basado en la cuarta generación de criaturas, fue lanzado en 2006 para Nintendo DS, y trasladaba al jugador hasta la región de Sinnoh.