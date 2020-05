Rumor: Karen Gillan podría protagonizar el reinicio de Los Piratas del Caribe

Karen Gillan es conocida por su rol como Nebula en las películas de Marvel Studios además de su participación como Amy Pond en Doctor Who y su papel de Ruby Roundhouse en las nuevas entregas de Jumanji, pero pronto la actriz podría añadir un nuevo y popular proyecto a ese currículum.

De acuerdo al filtrador Daniel Richtman y el portal The Disinsider, Gillan sería la principal candidata de Disney para encabezar el reinicio de Los Piratas del Caribe.

The Disinsider advierte que por ahora todavía no hay nada concreto y todavía se desconoce si la actriz ha sostenido conversaciones con el estudio. No obstante, ella sería la principal carta de la compañía para revivir la franquicia que se consolidó hace algunos años de la mano de Johnny Depp.

De momento se desconoce qué personaje interpretaría Gillan de consolidarse su participación en la película. En ese sentido, pese a que se especula que la actriz podría dar vida a Redd, un personaje de los parques de Disney, eso, al igual que este reporte, permanece en el terreno de los rumores.

En cuanto a la participación de Johnny Depp en esta entrega, The Disinsider dice que “no se espera” que el actor regrese como Jack Sparrow. Pero todavía no hay ningún anuncio oficial al respecto.

Disney ya lleva un buen tiempo trabajando en la próxima entrega de Los Piratas del Caribe y actualmente Craig Mazin, el creador de Chernobyl, y Ted Elliott, el guionista de la película original de 2003, son los encargados de desarrollar una nueva historia que pretende llevar nuevamente a la franquicia a los cines.