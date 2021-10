Rumor: Una cazarrecompensas sensible a la Fuerza sería el foco de una nueva serie de Star Wars

Un nuevo proyecto situado entre las precuelas y la trilogía original de Star Wars estaría en desarrollo con miras a un estreno en Disney Plus. Si bien aún no hay nada oficial, un rumor sostiene que Lucasfilm estaría trabajando en una nueva serie enfocada en una cazarrecompensas sensible a la Fuerza.

De acuerdo a That Hashtag Show, el portal que divulgó este rumor, el supuesto proyecto se enfocaría en “una cazarrecompensas sensible a la Fuerza que reprime y oculta sus habilidades. Sin embargo, cuando un objetivo escapa e informa al imperio de sus habilidades, los Inquisidores son enviados a rastrearla y destruirla”.

El reporte no detalla la identidad del personaje que protagonizaría esta supuesta serie, pero reconoce que muchos fanáticos no tardarán en especular que la estrella del proyecto sería nada más ni nada menos que Omega, la niña que es parte de la Fuerza Clon 99 en The Bad Batch.

Pero el reporte no confirma ni desmiente aquellas conjeturas y solo plantea que en base a unos artes conceptuales iniciales este programa sería “visualmente interesante y vibrante”. Todo mientras tendría un corte menos familiar que The Mandalorian y, dentro de los limites de Disney Plus, apuntaría más a adolescentes y adultos.

En ese sentido, como aquel tono sin duda pondría en duda un salto de Omega desde la serie animada The Bad Batch a este rumoreado proyecto, el reporte además señala que la cazarrecompensas protagonista vestiría un traje blanco con algunos detalles en rojo y negro además de un casco de cúpula.

Tengan en cuenta que este supuesto proyecto no ha sido confirmado y por ahora solo permanece en el terreno de los rumores como una producción que recién estaría en sus primeras etapas.