Rumoreado juego de Star Wars de Quantic Dream ya llevaría 18 meses en desarrollo

Un rumor surgió recientemente apuntando a que Quantic Dream se encontraría trabajando en un juego de Star Wars, y ahora una nueva información apunta a que la desarrolladora ya llevaría 18 meses trabajando en el título.

Según el reporte, los creadores de Heavy Rain, Beyond: Dos almas y Detroit: Become Human, habrían alcanzado un acuerdo con Disney para llevar a cabo el proyecto, y según señala Tom Henderson, un reconocido insider de la industria, “He hablado con una fuente que ha demostrado evidencias abrumadoras de sus contactos en Quantic Dream e informa que el juego de Star Wars ha estado en desarrollo durante 18 meses”.

Cabe recordar que la exclusividad de Electronic Arts con Star Wars terminó, aunque de todas formas la desarrolladora continuará realizando juegos basados en la franquicia. Esto ha permitido que otras compañías también realicen juegos basados en la saga, como el título de mundo abierto que está siendo realizado por Massive.

Recientemente se anunció un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic de BioWare, uno de los juegos más queridos de la saga, y que llegará a PC y PS5.