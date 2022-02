Rupert Grint y Nikki Amuka-Bird se unen Knock at the Cabin, la próxima película de M. Night Shyamalan

La siguiente película M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, ha sumado dos nuevas estrellas, Rupert Grint y Nikki Amuka-Bird. Los actores se unen a Dave Bautista en el próximo thriller que Shyamalan escribirá, producirá y dirigirá.

La actriz ya había trabajado con el director protagonizando Old que fue estrenada el año pasado. Además de estar desarrollando su película, Shyamalan es el actual presidente del jurado del 72º Festival Internacional de Cine de Berlín, que se extenderá hasta el 20 de febrero.

Por su parte, Rupert Grint ya había tenido otra colaboración con el director, previamente habían trabajado juntos en la serie de Apple TV+, Servant, donde Shyamalan es productor ejecutivo y director ocasional.

Poco se sabe de Knock at the Cabin a excepción de que será un misterio de terror. En octubre del año pasado, Shyamalan publicó en Twitter un video de nueve segundos que mostraba la fecha de estreno. Según algunos fanáticos, los números vistos tienen relación con la trama de la película, pero no se puede confirmar. Los argumentos de las películas del director suelen estar en suspenso hasta su lanzamiento.

Knock at the Cabin llegará en febrero de 2023.