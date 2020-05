Ryan Gosling protagonizará la nueva película espacial de Phil Lord y Christopher Miller

Phil Lord y Christopher Miller dirigirán a Ryan Gosling en su próxima película. De acuerdo a Variety, el dúo tendrá la misión de comandar al actor en la adaptación de la próxima novela de Andy Weir, el autor The Martian.

Este proyecto aún no tiene título ya que la novela en que estará basado aún no es lanzada, sin embargo, se sabe que se centrará en "la solitaria historia de un astronauta en una nave espacial que tiene la tarea de salvar el planeta”.

Mientras el libro continúa su desarrollo bajo el apodo Project Hail Mary, la película comenzará a tomar forma bajo el amparo de MGM y con Ryan Gosling, Andy Weir, Amy Pascal y Ken Kao como productores.

Si bien los reportes sobre esta película habían comenzado en marzo, Lord y Miller recién fueron confirmados como directores y todo habría sido gracias a Gosling.

De acuerdo Variety, el actor de First Man insistió en que el dúo que produjo Spider-Man: Into The Spider-Verse fuera parte de esta nueva película y se encargó de conseguir el visto bueno de Universal, el estudio con que Lord y Miller sellaron un acuerdo de exclusividad.

“Todos nosotros en MGM estamos increíblemente entusiasmados con este equipo de ensueño que se une en torno a la asombrosa novela de Andy, con su habilidad magistral para equilibrar el drama, la acción y el humor, Phil y Chris son los cineastas perfectos para asumir este material único y nosotros estamos encantados de que se asocien con Ryan”, comentaron el jefe de MGM, Michael De Luca, y la presidenta del grupo de cine de MGM, Pamela Abdy.

El nuevo libro de Weir que inspirará la película se publicará durante el segundo trimestre de 2021.