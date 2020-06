Ryan Reynolds “arruinó” la reunión virtual del elenco de X-Men

Desde que comenzó la pandemia, los elencos de diversas películas y series han decidido congregarse en distintas reuniones virtuales para recordar las producciones en las que participaron y de paso entregarle un buen momento a sus fanáticos.

En ese contexto, y en el marco del concierto benéfico virtual organizado por Global Citizen: United For Our Future, el elenco de la película original de la franquicia de los X-Men decidió congregarse mediante una videollamada y darle un divertido giro a este tipo de reuniones reviviendo la “disputa” entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Como podrán ver en el video adjunto, inicialmente la reunión del elenco de X-Men prometía ser una conversación entre Hugh Jackman (Wolverine), Halle Berry (Storm), Patrick Stewart (Profesor X), Famke Janssen (Jean Grey) e Ian McKellen (Magneto). Sin embargo, todo cambió rápidamente cuando Ryan Reynolds se sumó a la videollamada.

De acuerdo a Jackman, el actor que interpreta a Deadpool no estaba invitado porque esta era una reunión del elenco original de la cinta del 2000. Pero Reynolds no tomó eso en cuenta y, para hacer las cosas aún más incómodas, sumó a la conferencia a Sophie Turner y James McAvoy, quienes interpretaron a Jean Grey y el Profesor X en la continuidad de la saga que arrancó con X-Men: First Class.

Pero la aparición de Turner y McAvoy no solucionó los problemas de Reynolds y ante lo incómodo de esta situación los actores comenzaron a desconectarse de la conferencia argumentando que tenían que participar de reuniones de Game of Thrones, Star Trek, James Bond y Split.

Así, finalmente solo Reynolds y Jackman quedaron en la videollamada por lo que todo se convirtió en una reunión de X-Men Origins: Wolverine que ni siquiera ambos pudieron tolerar cuando apareció Liev Schreiber (Victor Creed).

Puedes ver el video de esta reunión del elenco de X-Men aquí:

Ryan Reynolds y Hugh Jackman llevan años enfrascados en una “disputa” que ha derivado en una serie de trolleos y bromas, por lo que esta videollamada “fallida” se sumará a otras humoradas de los actores.