Ryan Reynolds finalmente no encontró tan mala a su película de Green Lantern

Después de pasar años haciendo bromas al respecto, Ryan Reynolds finalmente vio a su infame película de Green Lantern. El miércoles pasado el actor que interpretó a Hal Jordan en la cinta de 2011 anunció que vería por primera vez a aquella entrega para prepararse para el estreno de la versión de Justice League de Zack Snyder.

Reynolds compartió distintas opiniones sobre su visionado de la película a través de su cuenta de Twitter y mientras obviamente bromeó con los efectos visuales, los desafíos de la actuación ante objetos que después son hechos por computador, y la presencia de su esposa, Blake Lively, en la película, el actor también realizó algunos comentarios más serios al respecto.

Así, además de revelar que aún tiene guardado el anillo, Reynolds incluso destacó que la película cuenta con varios actores de renombre como Mark Strong, Angela Bassett, Tim Robbins y Geoffrey Rush, quienes obviamente no fueron aprovechados en la entrega dirigida por Martin Campbell.

Cuando anunció que vería Green Lantern, Reynolds aseguró que emprendería esa misión de la mano de un trago especial preparado con su marca de gin, por lo que cuando concluyó su revisión con una impresión más positiva de lo que esperaba recalcó ese hecho.

“Tal vez sea el Aviation Gin hablando, pero ¡Green Lantern no era nada que temer! Cientos de increíbles miembros del equipo y del elenco hicieron un trabajo asombroso, y aunque no es perfecta, no es una tragedia. La próxima vez no esperaré ni una década para verla”, concluyó el actor.

Reynolds cerró su hilo de Green Lantern deseándole buena suerte al Snyder Cut de Justice League en su estreno y aunque el actor no participó en esa película y por ahora todo apunta a que su etapa como Hal Jordan está cerrada, recientemente Zack Snyder contó que en algún minuto contempló esa posibilidad aunque obviamente fue solo una idea.

“Había otra idea que tenía para un Green Lantern que no era Ryan, por lo que pensé que si hubiéramos seguido este camino de Green Lantern, habría tenido que tener a Ryan como un Lantern adicional”, comentó Snyder al ser consultado sobre la posibilidad de incluir a esa versión de Hal Jordan en su película durante una entrevista con THR. “Completar al Green Lantern Corps un poco más que solo un Green Lantern”.