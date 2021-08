Ryan Reynolds quiere que Disney haga cosas inesperadas con Deadpool

Pese a que está claro que tarde o temprano Disney incorporará a Deadpool a su franquicia de películas de superhéroes, a estas alturas todavía se desconoce cómo se concretará la incorporación del personaje. Después de todo, aunque aparentemente el plan sería continuar con la versión de Wade Wilson interpretada por Ryan Reynolds y concretar una Deadpool 3 con Categoría R, aún no hay nada completamente sellado.

En ese sentido, en el marco de la promoción de su nueva película, Free Guy, Reynolds inevitablemente fue consultado respecto a los planes a futuro para Deadpool.

Obviamente el actor no reveló nada en específico, pero en una conversación con el portal Comicbook respondió a las dudas sobre si su personaje debería regresar en una película individual o la cinta de otro héroe apuntando a que lo más importante para él es que Disney de rienda suelta al potencial del personajes.

“Creo que ambos están bastante justificados”, dijo Reynolds. “Creo que con este personaje siempre vas hacer zig cuando todo el mundo espera que hagas zag. Siempre y cuando Disney esté abierto a hacer algo bastante divergente o tener usos tremendamente divergentes de ese personaje lo acepto. Creo que todo es genial”.

Pese a que aún no está confirmado que pasará con el futuro de Deadpool en la pantalla grande, recientemente Reynolds pudo retomar al personaje para un spot de Free Guy que además operó como su primer crossover con el MCU. Así, aunque el actor remarcó que nunca consideró incluir al mercenario en su nueva cinta de videojuegos, valoró la colaboración que también incluyó a Taika Waititi como Korg.

“Deadpool, para mí, es como caminar por una especie de cuerda floja que induce ansiedad”, dijo el actor. “Siempre pienso que cuando tengo al Deadpool perfecto- hablo de la experiencia de Deadpool 1 y 2- siento que necesito hacerlo entre un 30% y un 40% mejor de lo que ya es. Incluso si estoy en el momento en el que pienso: ‘¡Esto es perfecto, en este momento!’ Entonces, me detengo y digo: ‘Está bien, esto tiene que ser un 30% mejor de lo que ya es’. Es estresante hacer las cosas bien, o al menos en lo que a mí respecta. Entonces, no, realmente nunca pensé( incluir a Deadpool en Free Guy), pero me encantó la idea de jugar con Deadpool y Korg en algunos de los materiales de marketing dado el hecho de que Taika y yo estamos en la película. Entonces, pude rascarme la picazón inevitablemente de todos modos”.