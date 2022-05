Sam Raimi catalogó a Doctor Strange in the Multiverse of Madness como la película más compleja de su carrera

A lo largo de su carrera Sam Raimi ha realizado varias películas destacadas como The Evil Dead, The Gift y la querida Spider-Man 2, sin embargo, según el cineasta ninguno de esos proyectos habría sido tan complejo como su primera cinta para Marvel Studios.

Como se ha adelantado en varias oportunidades, la secuela de Doctor Strange no solo tendrá la misión de continuar la historia de Stephen Strange después de los eventos de Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home, sino que también seguirá ahondando en el terreno del Multiverso y, por ejemplo, presentará a varias versiones del propio Stephen Strange y Wanda Maximoff.

En ese sentido, como la película tiene que lidiar con ese famoso concepto de los cómics y desarrollarse en el contexto del MCU, durante una entrevista con Rolling Stone, Raimi planteó que Doctor Strange in the Multiverse of Madness habría sido uno de los proyectos más complejos de sus carrera.

“Es una película realmente compleja”, dijo Raimi. “Probablemente sea la película más compleja en la que he tenido algo que ver. No solo se trata de un personaje, o incluso de cinco personajes, sino de versiones multiversales de esos personajes, y cada uno tiene una historia”.

De hecho, en la misma entrevista el director explicó que en gran parte las re-filmaciones de la película que se desarrollaron a comienzos de este año tenían como objetivo aclarar puntos de la historia que quizás no se entendían tan bien en las pruebas de audiencia.

“Hay muchos puntos en los que la audiencia dice: ‘No entiendo esto. No entiendo este concepto’. O: ‘Soy consciente de este concepto, y luego lo explicaste nuevamente en el tercer acto’. ‘Oh, tienes razón. El público ya lo sabe’. O: ‘Tenían que saber eso para aceptar el siguiente punto de la historia’”, explicó Raimi. “Mucho de esto sucede en las proyecciones de prueba: aprender lo que es confuso en una película compleja como esta, o aprender cosas que se han quedado más tiempo de lo esperado”.

“Reconocer cuando algo es demasiado lento, y aunque es un elemento apropiado para poner, la audiencia no lo necesita. Pueden resolverlo por sí mismos, por lo que lo que parecía un paso lógico ahora se convierte, en el proceso de edición: ‘Hmm. Eso nos está frenando. Omitámoslo y dejemos que la audiencia dé el salto por sí misma’. Pero también se trata de reconocer lo que realmente les gusta y, a veces, expandir aquellas cosas a las que realmente están reaccionando bien”, añadió. “Es reconocer qué tiene de original la película y, cuando tienes la oportunidad, ampliarlo”.

Para saber cómo resultará ese proceso en última instancia, solo queda esperar que Doctor Strange in the Multiverse of Madness finalmente comience sus funciones en cines este 4 de mayo.