Sam Raimi insistió para que Doctor Strange in the Multiverse of Madness no fuera demasiado larga

Cuando Sam Raimi contó que el corte inicial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness tenía cerca de 30 minutos más de material, algunos fanáticos que no quedaron conformes con la película no tardaron en interpretar eso como un argumento para especular con que Marvel Studios no habría dejado al director ejecutar su visión.

Pero aunque no hay pruebas para sustentar esas conjeturas, ahora hay un argumento que definitivamente las refuta.

En el contexto de una entrevista con el portal Murphy’s Multiverse, el guionista de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Michael Waldron, reveló que el propio Sam Raimi habría insistido para que la nueva película de Stephen Strange no fuese demasiado extensa.

“Sam, para su crédito, siempre estaba presionando por un tiempo de ejecución más corto. Y, ya sabes, sentía que la película necesitaba moverse debido a cómo estaba estructurada. Es una película de persecución, es una aventura, (...) tiene algo del ADN de Jurassic Park y en una película como esa, no parecía que necesitáramos tres horas”, señaló el guionista.

Es decir, tal y como Raimi había indicado antes, Doctor Strange in the Multiverse of Madness no redujo la duración de su corte inicial en relación a su versión final por una especie de censura de ni nada por el estilo, sino que tras pasar por pruebas de audiencia y re-filmaciones (algo habitual para las películas de esa envergadura), lo nuevo de Marvel Studios se editó para contar su historia a toda marcha.

De hecho, el propio Waldron señaló que la idea de que Doctor Strange in the Multiverse of Madness no durara tanto como otras cintas del MCU también tenía que ver con sus propios gustos.

“Mi umbral para el aburrimiento es astronómicamente bajo, por lo que tengo fobia a que la película se vuelva agotadora. Y sí, una vez que comenzamos las carreras en esta, solo queríamos subirnos al viaje e ir al viaje, y cuando terminara, salir de allí”, comentó el escritor que también trabajó en la serie de Loki.