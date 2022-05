Se filtran los juegos de PS Plus de junio con God of War como juego principal

Desde Sony aún no dan a conocer los juego de PS Plus que estarán disponibles durante junio, pero tal como ha ocurrido durante lo últimos meses, una vez más se han filtrado los juegos del mes.

En esta ocasión, la información proviene desde Areajugones, quienes apuntan haber recibido la información, y quienes señalan que los juegos que se sumarían este mes serían God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-Star Brawl.

La llegada de God of War al servicio sería un breve anticipo al lanzamiento de God of War Ragnarok, juego que se espera que llegue este 2022, y que se espera que forme parte del State of Play que se llevará a cabo el próximo 2 de junio.

Según señalaron desde PlayStation, la transmisión tendrá emocionantes revelaciones de compañías third-party, a la vez que se dará un pequeño vistazo a varios de los juegos que se encuentran en desarrollo para el PlayStation VR2.