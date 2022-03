Se podrán transferir las partidas de Resident Evil 2, 3 y 7 a las versiones de PS5 y Xbox Series X/S

A principios de este mes, se informó que Capcom lanzará Resident Evil 2, 3 y 7 para las consolas de actual generación junto con gráficos mejorados, los cuales incluyen trazado de rayos, alta velocidad de fotogramas y audio 3D.

En ese entonces, la empresa japonesa también informó que los propietarios de los juegos en las versiones de PlayStation 4 y Xbox One tendrán gratuitamente los mismos juegos en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

No solo tendrán eso, ya que ahora el editor confirmó que las partidas de las consolas de anterior generación se podrán transferir a consolas actuales. Esto incluye los DLC de Resident Evil 7 Gold Edition: Banned Footage Vol. 1 y 2, el episodio del epílogo End of Zoe y el DLC gratuito Not a Hero.

De igual manera, se lanzarán parches de actualización gratuitos para las versiones para PC cuando los tres juegos lleguen a PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Los usuarios de las consolas de actuales de generación tendrían otro juego de la saga de miedo. Debido al éxito de los remakes de Resident Evil 2 y 3, Capcom habría dado luz verde al relanzamiento de Resident Evil 4, el cual sería una versión más oscura y enfocada en el terror en desmedro de la acción.