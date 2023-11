Segunda temporada de House of the Dragon se estrenará a mediados de 2024

La segunda temporada de House of the Dragon llegará a mediados de 2024, según se conoció recientemente.

La información proviene desde Variety quienes señalan que la ventana de lanzamiento, que corresponde a verano del hemisferio norte (junio a agosto), fue dada a conocer en un evento de prensa, donde también se presentó el tráiler a puertas cerradas.

Las filmaciones de la segunda temporada culminaron a inicios de este año. Cabe recordar que la producción de la serie no se vio afectada por las huelgas de actores y guionistas, esto dado que los guiones se completaron de forma previa y los actores eran representados por el gremio británico y no estadounidense.

La temporada 2 continuará con la historia de los Targaryen y los hechos ocurridos en la primera temporada.

La primera temporada de House of the Dragon, estuvo compuesta por 10 episodios y se estrenó en agosto de 2022. La serie se sitúa 200 años antes de los sucesos de Game of Thrones y se basa en la novela de George R. R. Martin, Fuego y sangre.