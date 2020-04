Segunda temporada de The Witcher profundizará en los personajes de Cahir y Fringila

Lauren S. Hissrich, la productora de la serie de The Witcher de Netflix, se refirió recientemente a través de su cuenta de Twitter a los planes para la segunda temporada, entre los cuales se piensa en profundizar en los personajes Cahir y Fringila.

Según mencionó a través de la red social, “no puedo esperar a profundizar más en Cahir y Fringila en la segunda temporada... quiénes son, por qué Nilfgaard es importante para ellos, y a dónde se dirigirán desde ahora...", agregando que “es una de mis partes favoritas de la nueva temporada”.

Para la segunda temporada de The Witcher regresará Henry Cavill, Anya Chalotra y Freya Allan en los roles principales, mientras que la dirección de sus ocho episodios estará en manos de Stephen Surjik (Umbrella Academy), Sarah O’Gorman (Cursed), Ed Bazalgette (The Last Kingdom) y Geeta Patel (Meet The Patels).

Cabe mencionar que hasta el momento la segunda temporada de The Witcher no cuenta con fecha de estreno, y dado que la producción de muchas series se ha visto afectada por el coronavirus, es probable que pase un tiempo antes que la conozcamos.

The Witcher, que se hizo popular a nivel mundial por sus videojuegos, se encuentra basada en los libros de fantasía escritos por Andrzej Sapkowski.