Seis juegos se suman a Xbox Game Pass y cinco abandonan el servicio

Desde Xbox han dado a conocer la segunda tanda de juegos que llegarán a Xbox Game Pass durante julio, listado que está conformado por seis títulos.

De acuerdo a lo que dieron a conocer a través de la página de Xbox, este listado estará conformado por Watch Dogs 2, MotoGP 22, Torment: Tikes of Numenera, As Dusk Falls, Inside y Ashes of the Singularity: Escalation.

Estos juegos llegarán en las siguientes fechas al servicio:

As Dusk Falls (Nube, consolas y PC) – 19 de julio

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 19 de julio

Watch Dogs 2 (Nube, consolas y PC) – 19 de julio

MotoGP 22 (Nube, consolas y PC) – 21 de julio

T orment: Tides of Numenera (Nube y consolas) – 21 de julio

Inside (Nube, consolas y PC) – 29 de julio

En cuanto a los juegos que dejan el servicio, estos serán cinco los que dejarán de estar disponibles el próximo 31 de julio, y corresponden a: