Seth Rogen aclaró un rumor sobre Emma Watson en el set de This is The End

En una conversación con GQ a propósito de su nuevo libro Yearbook, el actor, guionista y director Seth Rogen se refirió a un incidente que ocurrió en el set de filmación de su comedia de 2013 This is The End.

La película presenta a versiones ficcionalizadas de Rogen y algunos de sus amigos sobreviviendo a un apocalipsis en la casa de James Franco. De acuerdo a un rumor, la actriz Emma Watson se retiró furiosa del set al momento de filmar una escena en la que Danny McBride se presenta como un caníbal arrastrando a Channing Tatum como su nuevo esclavo sexual.

De acuerdo al actor, esto efectivamente ocurrió y explicó que “no pienso en eso y digo ‘¿cómo se atreve?’ ¿sabes? Pienso que a veces lees algo y cuando toma vida no parece ser lo que pensabas que era. Pero no fue un final terrible para nuestra relación. Ella vino al día siguiente y se despidió. Ayudó a promocionar la película. No hay resentimientos y no podría estar mas feliz con cómo resultó la película”.

Rogen deja entrever que el plan original para la escena era mas controvertido ya que finalmente concede: “Probablemente ella tenía razón. Es probablemente más chistoso de la forma que terminamos haciéndolo”.

La escena en cuestión pueden verla a continuación