Seth Rogen dice que la película de Super Mario Bros. de 1993 es de las peores de la historia

La película de Super Mario Bros. de 1993 no fue un buen filme, esos todo lo saben pero ahora el actor Seth Rogen, que interpreta a Donkey Kong en el más reciente filme del fontanero, dio a conocer su opinión catalogándolo como uno de los peores filmes de la historia.

“Cuando tenía 11 años, vi la película original de Super Mario Bros y estaba muy emocionado”, señaló el actor en conversación con Variety, para luego agregar que “Pero es una de las peores películas jamás hechas. Estaba muy decepcionado. Creo que me hizo darme cuenta de que las películas, por ejemplo, podrían ser malas. Eso nunca se me había ocurrido hasta ese momento. Realmente me desanimó”.

El actor de esta forma, reivindica el estreno de la más reciente adaptación, señalando que con esta película los niños actuales no se sentirán decepcionados como ocurrió con él.

“Es bueno reivindicar ese momento. Es bueno saber que los niños de 11 años no se sentirán decepcionados de la misma manera que yo”.

Cabe mencionar que la recientemente estrenada película de Super Mario Bros., no es el único filme basado en videojuegos que está en camino ya que recientemente se conoció que este mismo año llegará la adaptación de Five Nights at Freddy’s y en 2025 la adaptación de Minecraft, protagonizada por Jason Momoa.