Shazam! Fury Of The Gods cambió su fecha de estreno para evitar a Avatar 2

Desde que Warner Bros estableció que Shazam! Fury Of The Gods se estrenaría durante el próximo mes de diciembre como parte de su nuevo calendario ajustado para las películas de DC, tanto el director de la cinta como los fanáticos han tenido claro que el gran rival en taquilla de la secuela de Shazam será nada más ni nada menos que Avatar 2.

Pero aunque en los planes originales de Warner Bros. Shazam! Fury Of The Gods pretendía competir directamente con Avatar 2 por la audiencia de mediados de diciembre, recientemente el estudio optó por cambiar de estrategia.

Así, durante el mismo día que se reveló el primer tráiler y el título de Avatar 2 en la CinemaCon, Warner Bros. confirmó que moverá el estreno de la secuela de Shazam desde el 16 de diciembre al 21 de diciembre.

Por supuesto, eso no implica que Shazam! Fury Of The Gods tendrá el camino despejado en la taquilla de fin de año, pero por lo menos la película no tendrá que enfrentarse directamente a Avatar: The Way of Water, la secuela de la cinta con mayor recaudación de la historia.

En ese sentido y fiel a su estilo el director de Fury Of The Gods, David F. Sanberg, utilizó su cuenta de Twitter para bromear sobre este cambio. “¡De nada Cameron! No hay necesidad de agradecer, The Abyss en 4K Blu-ray será suficiente”, señaló el director.

Shazam! Fury Of The Gods contará con un elenco encabezado por Zachary Levi, Asher Angel, Lucy Liu, Djimon Hounsou, Helen Mirren, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Adam Brody, Ross Butler, D.J. Cotrona y Grace Fulton. Todo mientras en la propia presentación de la cinta en la CinemaCon se adelantó que su premisa incluirá hasta un “cameo” de Wonder Woman.