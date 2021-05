Shazam: Fury Of The Gods podría comenzar sus filmaciones muy pronto

Parece que Shazam: Fury Of The Gods estaría cada vez más cerca de comenzar sus filmaciones o al menos eso es lo que dio a entender una integrante de su elenco.

Durante esta semana Faithe Herman, la actriz que interpreta a Darla, utilizó su cuenta de Twitter para contar que comenzará a trabajar en la secuela de Shazam durante la próxima semana.

“El último día de mi filmación de This Is Us temporada 5 y luego me voy para comenzar Shazam 2 la próxima semana”, escribió Herman. “Estoy muy agradecida por estas increíbles oportunidades”.

Por ahora no está claro si el trabajo de Herman en Shazam 2 implicará inmediatamente filmaciones. Recuerden que debido al coronavirus ahora muchas producciones requieren que sus integrantes realicen una cuarentena antes de los rodajes.

En ese sentido, por ahora solo está claro que Shazam 2 podría comenzar sus filmaciones pronto y así concretar el inicio de su trabajo un poco después del plazo que Zachary Levi estimó tiempo atrás.

Shazam: Fury Of The Gods será dirigida por David F. Sandberg y además de contar con Levi, Asher Angel y Jack Dylan Grazer encabezando al elenco que regresará desde la primera película, también incorporará a Helen Mirren, Lucy Liu, y Rachel Zeigler en nuevos papeles.

Actualmente el estreno de esta película está fijado para junio de 2023.