“Si me gusta mi película, sé que a otras personas les va a gustar”: James Cameron no está preocupado por un posible fracaso de Avatar 2

Según indicó el propio James Cameron su nueva película de Pandora, Avatar: The Way of Water, tendrá que recaudar cerca de más de mil millones de dólares para consolidarse como una apuesta favorable en términos comerciales para 20th Century. No obstante, aunque el mismo director ha reconocido que nada asegurará la atención de la audiencia, recientemente Cameron remarcó que confía en The Way of Water.

De acuerdo a Variety, al ser consultado sobre un posible fracaso de Avatar: The Way of Water, Cameron aseguró que no cree que eso suceda.

“No me preocupo por eso. No creo que nada de lo que uno haga artísticamente en la vida deba ser determinado por los trolls y los detractores. Simplemente vas donde crees que tiene sentido”, dijo el director. “Y lo haces, en cierto sentido, por ti mismo. Pero mis gustos son muy generales y de cuello azul. No son esotéricos, mis gustos personales. Si me gusta mi película, sé que a otras personas les va a gustar mi película. Es muy simplista, en realidad, en última instancia”.

Avatar: The Way of Water retomará la historia de Jake Sully y Neytiri varios años después de la primera película y, además de los elementos de ciencia ficción e impresionantes escenas bajo el agua, promete contar una historia sobre la familia.

El estreno de Avatar: The Way of Water será el 15 de diciembre.