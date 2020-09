Sienna Miller contó que Chadwick Boseman cedió parte de su salario para asegurarse de que le pagaran adecuadamente en 21 Bridges

Desde que Chadwick Boseman falleció a fines de agosto, distintos colegas del actor se han dedicado a compartir historias sobre su trabajo en conjunto y anécdotas que dan cuenta de la personalidad que tenía el protagonista de películas como 42 y Black Panther.

Esta vez, en el marco de una entrevista con Empire, la actriz Sienna Miller quiso revelar que Chadwick Boseman renunció a parte su sueldo para incrementar el pago que ella recibió por formar parte de la película 21 Bridges.

De acuerdo a Miller, como Boseman también era productor de la película, él tuvo un rol activo para convencerla de que fuera parte de la cinta.

“Produjo 21 Bridges y había sido muy activo en tratar de que yo lo hiciera”, señaló. “Él era un fanático de mi trabajo, lo cual fue emocionante, porque fue recíproco de mí a él, diez veces. Entonces se acercó a mí para hacerlo, me ofreció esta película, y fue en un momento en el que realmente ya no quería trabajar. Había estado trabajando sin parar y estaba exhausta, pero también quería trabajar con él”.

Miller contó que eventualmente accedió a participar en 21 Bridges, sin embargo, su salario era un gran obstáculo. Algo que Boseman trató de solucionar aportando de su propio sueldo.

“No sabía si contar o no esta historia, y todavía no lo he hecho. Pero lo voy a decir, porque creo que es un testimonio de quién era él”, dijo Miller. “Esta fue una película con un presupuesto bastante grande y sé que todo el mundo comprende la disparidad salarial en Hollywood, pero pedí un número que el estudio no pudo obtener. Y como dudaba en volver al trabajo y mi hija estaba comenzando la escuela y era un momento inconveniente, dije: ‘Lo haré si me compensan de la manera correcta’. Y Chadwick terminó donando parte de su salario para llevarme al número que había pedido. Dijo que eso era lo que me merecía que me pagaran”.

“Fue lo más asombroso que he experimentado. Ese tipo de cosas simplemente no suceden. Dijo: ‘Te pagan lo que te mereces y lo que vales’. Es insondable imaginarse a otro hombre en esa ciudad comportándose con tanta amabilidad o respeto”, añadió. “A raíz de esto, les conté esa historia a otros actores amigos míos y todos se quedaron muy, muy callados y se fueron a casa y probablemente tengan que sentarse y pensar en las cosas por un tiempo. Pero no hubo ostentación, fue: ‘Por supuesto que te llevaré a ese número, porque eso es lo que te deberían pagar'".