Sigourney Weaver realizó un intenso entrenamiento para filmar las escenas bajo el agua de Avatar 2

Un tiempo atrás James Cameron dijo que Avatar 2 se dedicaría a explorar los mundos submarinos de Pandora. Pero mientras para los fanáticos eso implica que cuando la película finalmente logre estrenarse podrán conocer un poco más del mundo de esta franquicia, la propuesta del director implicó todo un desafío para elenco.

En una entrevista con The New York Times, Sigourney Weaver contó que realizó un intenso entrenamiento para filmar las escenas bajo el agua de Avatar 2.

De acuerdo a ese medio, la actriz se preparó realizando “inmersiones en Key West, Florida, y en Hawai, donde se reclinó en el fondo del océano mientras las mantarrayas se deslizaban sobre ella". Todo además de entrenar con “buzos militares de élite para poder contener la respiración, después de un gran trago de oxígeno suplementario, durante más de seis minutos”.

Weaver tenía cerca de 70 años cuando filmó Avatar 2, sin embargo, pese a que incialmente la actriz consideró que esto era todo un desafío, su edad no fue un factor limitante y de hecho la motivó a prepararse para concretar la escenas.

“Tenía algunas preocupaciones”, señaló Weaver al ser consultada sobre las filmaciones bajo el agua. “Pero para eso fue el entrenamiento. Y tenía muchas ganas de hacerlo. No quería que nadie pensara: ‘Oh, ella es mayor, no puede hacer esto’”.

Durante la entrevista Weaver también planteó que ella y otros miembros del elenco aprendieron a no entrecerrar los ojos o cerrar la boca con fuerza mientras estaban grabando bajo el agua para permitir que las filmaciones de desarrollaran de mejor manera.

En ese sentido, aunque aprender a contener reflejos naturales y mantener la respiración bajo el agua por seis minutos pueden parecer complejos desafíos, Weaver tiene confianza en que su esfuerzo será recompensado.

“Mi esperanza es que lo que recibo del universo sea aún más escandaloso que cualquier cosa que se me ocurra”, señaló la actriz. “Realmente no me digo a mí misma: ‘Bueno, no puedes hacer esto’, o ‘No puedes hacer eso’. ¡Déjame hacerlo! Y ya veremos”.

El estreno de Avatar 2 actualmente está fijado para diciembre 2022.