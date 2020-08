Social Distance será la nueva serie de antología de Netflix producida en cuarentena

Cuando comenzó la pandemia parecía que todos querían ver películas como Contagion, sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo y siguen transcurriendo los meses de encierro y aislamiento social, las personas han comenzado a buscar títulos para distraerse de la realidad que estamos viviendo.

Pero en paralelo a eso las compañías están empezando a producir proyectos que quieren reflejar el contexto actual y ahora Netflix anunció que pretende recordarnos lo que estamos viviendo con una nueva serie llamada Social Disctance (Distancia Social).

Como pueden imaginar en base a su nombre, esta serie que se presentará como una antología de 8 partes abordará el aislamiento que se ha producido por la pandemia.

En ese sentido, además de ser producida y filmada en cuarentena, esta serie contará con un elenco que protagonizará los distintos episodios desde sus casas y en algunos casos incluso estará acompañado por miembros de sus propias familias que no son actores.

Social Distance fue creada por Jenji Kohan (Orange is the New Black) y, según recoge Deadline, se dedicará a mostrar “el poder del espíritu humano frente a la incertidumbre y el aislamiento.”

Bajo esa premisa, cada episodio particularmente se presentará “a través de una lente virtual " y mostrará “la experiencia emocional única de verse obligado a separarse por las circunstancias y no tener más remedio que comunicarse de forma remota y confiar en la tecnología para mantener cualquier sentido de conexión”.

El elenco de la serie contará con:

Danielle Brooks (Orange Is the New Black) con su madre de la vida real, LaRita Brooks; su hermano DJ Brooks; Marsha Stephanie Blake (When They See Us) con su hija de la vida real Rocco Luna; Misha Brooks; Isabella Ferreira (Love, Victor).

Oscar Nunez (The Office), Daphne Rubin-Vega (In the Heights) con su esposo Tom Costanzo y su hijo Luca Costanzo; Guillermo Diaz (Scandal); Miguel Sandoval (Station 19); Camila Perez ( Gotham ); Olli Haaskivi (Manifest);Giana Aragon.

Mike Colter (Luke Cage); Okieriete Onaodowan (Hamilton); la pareja de Heather Burns (Bored to Death) y Ajay Naidu (Office Space); Shakira Barrera (GLOW); Steven Weber (13 Reasons Why) y su hijo Jack Hohnen-Weber; Helena Howard (Don’t Look Back).

Asante Blackk (When They See Us) con su padre Ayize Ma’at; Lovie Simone (The Craft)

Max Jenkins (Dead to Me); Brian Jordan Alvarez (Will & Grace); Peter Vack (Love Life); Rana Roy (Life Sentence)

Peter Scanavino (Law & Order: SVU) con su hijo Leo Bai-Scanavino (Peter’s son); Ali Ahn (The Path); Tami Sagher (Orange Is the New Black); Barbara Rosenblat (Orange Is the New Black); Michael Mulheren (Rescue Me)

La pareja compuesta por Becky Ann Baker (Girls) y Dylan Baker (The Good Wife); Sunita Mani (GLOW); la pareja compuesta por Raymond Anthony Thomas (The Hoop Life) y Marcia Debonis (Orange Is the New Black).