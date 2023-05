Solo faltarían algunos meses para que The Last of Us comience la producción de su segunda temporada

Por ahora no hay una fecha de estreno ni un plazo oficial para el inicio del rodaje de la segunda temporada de The Last of Us, pero no se preocupen porque el desarrollo del próximo ciclo de la serie ya está avanzando y no faltaría mucho para el inicio de su producción.

Después de todo, en una presentación para el sitio Deadline el director de los juegos y co-creador de la serie, Neil Druckmann, afrimó que las filmaciones de la segunda temporada de The Last of Us están a “meses, no años de comenzar”.

Tengan en cuenta que aunque se estima que la nueva temporada de The Last of Us recién podría presentarse a fines de 2024 o inicios de 2025, tiempo atrás se reportó que HBO ya escogió a la ciudad de Vancouver en Canadá como base de operaciones para la segunda temporada.

Por supuesto, la segunda temporada de The Last of Us comenzará adaptar la historia de The Last of Us- Part II. No obstante el showrunner de la serie, Craig Mazin, no quiso detallar si esa traducción a la pantalla arrancará con el mismo salto en el tiempo, aunque remarcó que no eludirán la historia original.

“Diré que nuestro proceso de adaptación va a ser, y ha sido hasta ahora, exactamente igual”, dijo Mazin. “Eso significa que sin duda nos basaremos en gran medida en el material de origen, y las personas pueden sacar las conclusiones que deseen”.

The Last of Us volverá a contar con Bella Ramsey como Ellie y Pedro Pascal como Joel para su segundo ciclo.