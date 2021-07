Sony anunciaría la adquisición de Bluepoint en su próximo State of Play

Desde hace unas semanas se viene rumoreando que PlayStation realizará un nuevo State of Play durante julio, y ahora un nuevo reporte surge en esta línea, señalando que Sony anunciaría la adquisición de Bluepoint Games en esta transmisión.

La información proviene desde el insider Nick Baker, quien también es co-fundador de XboxEra, y quien señaló que en la ocasión se daría a conocer la suma del estudio desarrollador de Demon’s Souls Remake y Shadow of the Colossus (Remake) a PlayStation Studios.

“No estoy seguro de cuánto se va a filtrar del evento de Sony. Sé que hay una gran sorpresa que aún no lo ha hecho y con suerte para aquellos que no quieren que le destripen, permanecerá de esa manera”, publicó el insider, pero al poco tiempo, agregó que “¿Parece que el Twitter de Sony Japón ya ha destripado esta sorpresa? Porque me acaban de decir que la sorpresa era que Bluepoint había sido comprada”.

Esto hace relación a un mensaje publicado por PlayStation Japón para dar la bienvenida a Housemarque, creadores de Returnal, a PlayStation Studios, pero la imagen adjuntada no mostraba el logo de Housemarque y en su lugar presentaba el de Bluepoint, a la vez que la imagen mostraba un arte de Demon’s Souls.

El mensaje fue borrado a los pocos segundos, pero de todas formas no evitó que las personas guardaran la imagen.